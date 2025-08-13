Slušaj vest

Jovan Pejić Peja u razgovoru s jednim medijima priznao je da je i dalje u kontaktu s bivšom devojkom, Enom Čolić. Kada su je u izvesnoj emisiji Milena Kačavenda i Ivan Marinković napadali, štaviše, on je bio taj koji ju je smirivao preko poruka.

Svakako, nekadašnji zadrugarski par ostaje pri odluci s kraja "Zadruge 8 - Elite", da neće davati više šansi svojoj ljubavi.

- Naravno da je ostala emocija prema Eni, ne može to preko noći da se ugasi. Normalno je da se čujemo, da razmenimo neku poruku. Kad je bila sa Kačavendom i Ivanom u emisiji, gledao sam da je smirim. Ivan je bocka, gleda da izvuče loše iz nje, a ona je žensko, pa ne može da se izbori sa svime time. Ena i Ivan su preterali u emisiji, Marinković je stari rijaliti igrač i zna gde da čačne; nekako sam više na ženskoj strani, iako Ivana gotivim. Video sam da su neki dolazili u emisiju, kad su takve stvari, ali to mi ne treba - izjavio je mali Peja.

Tu se, međutim, nije i zaustavljao.

"Nisam spreman za novu ljubav!"

- Ne mislim da možemo previše Ena i ja da se družimo i ne mislim da je to normalno, ali da se sretnemo naravno da bismo se lepo ispričali. Bili smo šest, sedam meseci u vezi i ne mislim da treba da se izbegavamo. Nema razloga da se odvajamo. Trenutno nisam spreman za novu ljubav, emotivno sam zauzet, ali naravno da ću imati sigurno neku devojku. Ljudi se razvedu, pa budu sa drugim partnerima, ali sa ove tačke gledišta ne znam, niti mogu sada da se posvetim nekoj devojci. To sada i ne tražim - naglasio je on.

Sa druge strane, i te kako planira da razvije svoje poslove.

"Rijaliti nije za mene..."

- Najpravednije je da sačuvamo mi deca sve što su naši roditelji stekli i za šta su se mučili. Gledam da posle svega pokrenem neki biznis, rijaliti nije za mene. Imam nekih par biznis ideja, nisam hteo da trošim očeve i majčine pare. Gledao sam da od početka pokrenem svoje poslove. Od 19. godine sve sam radim i stvaram. Dok to radim i ne diram njihovo, tako ćemo najviše steći. Moji roditelji su poznati, ali mene to nikad neće ni povrediti. Bolje da sam mamin i tatin sin, nego da sam neki ludak. Nikad ja roditelje neću prevazići u tom smislu, niti bih voleo da budem previše u javnom svetu - rekao je Jovan, koji inače s roditeljima uvek popriča i o devojkama.

- Mama je možda prećutala neke stvari, ali trudio sam se da svaka devojka koja mi je ušla u kuću bude stvarno korektna - prokomentarisao je on, pa se dotakao i veridbe Aneli Ahmić, te Luke Vujovića.

"Požurili su!"

- Što se tiče veridbe Aneli i Luke, nisam hteo da dajem oružje da bi neko nekoga napao. Nisam stigao da odem. Sa Lukom imam normalan odnos, a sa Aneli se ne čujem uopšte. Mislim da su poranili kada je veridba u pitanju, jer drugačiji je život napolju, ali oni najbolje znaju kako i šta - zaključio je zatim Pejić.

