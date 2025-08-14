Slušaj vest

Nekada nerazdvojne prijateljice, Jovana Joksimović i Aleksandra Radović udaljile su se zauvek nakon što su u razmaku od nekoliko godina obe volele istog muškarca – Aleksandra Zeremskog.

U vreme njihovog bliskog prijateljstva, Jovana Joksimović bila je u dugogodišnjoj vezi sa biznismenom Aleksandrom Zeremskim.

Veza je obećavala, skupoceni prsten je bio na Jovaninoj ruci, a celoj situaciji se radovala i drugarica Aleksandra Radović. Ipak, Jovana je zbog sadašnjeg muža, Željka Joksimovića, ostavila nekadašnjeg direktora BK televizije.

- Mislim da se između dvoje ljudi nešto desi ili ne. Ta zaljubljenost koja dolazi kao neka prva emocija, taj neki životinjski instinkt koji ne možeš da sprečiš, meni se dogodilo kada sam imala 27 godina. Pre toga sam bila u jednoj ozbiljnoj vezi i nisam imala nijedan razlog da ne krenem za svojim osećanjima. Mislim da je to bilo poprilično iskreno sa moje strane. Zaljubila sam se i želela sam da živim svoju ljubav i tako sam se odlučila, a i Željko je tako odlučio. I tako postadosmo mi prvi evrovizijski bračni par - prisetila se voditeljka u intervjuu za TV Grand.

Inače, Aleksandar je od Jovane stariji 12 godina. Oni su pet godina bili zajedno, a 15 dana pre okončanja veze, Zeremski ju je verio.

Foto: Damir Dervišagić

Aleksandra Radović ga osvojila nakon kraha veridbe s Jovanom

Nakon kraha veridbe, Jovanina najbolja drugarica, Aleksandra Radović osvojila je slomljeno srce biznismena.

Pevačica je potom dobila ćerku sa Zeremskim, ali ni njihova veza nije dugo opstala.

Nakon samo mesec dana od rođenja naslednice, ljubavi Aleksandre i Zeremskog došao je kraj.

– Naravno da je divno zaklinjati se na ljubav, ali ako se već zakunemo na ljubav, da održimo taj zavet. Nekako se ljudi mnogo lako zaklinju na ljubav, a mnogo brzo taj zavet krše. Možda previše očekujemo od sebe i od drugih. LJubav je velika žrtva – rekla je Aleksandra nedavno i dodala:

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Radović Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

– Brak opstaje kada se ljudi žrtvuju jedno za drugo i kada osluškujemo jedni druge i trudimo se na tom životnom putu. Mislim da smo svi skloni da sebi ugađamo, a da smo vrlo teški da se odreknemo nečeg svoga zarad mira sa partnerom, zato i puca ljubav.

Radović i Joksimović više nikada nisu uspele da obnove srušeno prijateljstvo.

Od tada, Aleksandra je odlučila da svoj emotivni život sačuva od javnosti, pa se o njenim emotivnim izborima ne zna mnogo.

Ni voditeljka, a ni pevačica nikada nisu govorile o svom prekinutom prijateljstvu.