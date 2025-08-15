Slušaj vest

Ćerka pokojnog Željka Ražnatovića Arkana, Anđela Ražnatović otvorila je dušu i progovorila o svom životu, bolesti sa kojom se bori već neko vreme, zaradi, nasledstvu, kao i o braći i sestrama i odnosu sa majkom, glumicom Ljiljanom Mijatović.

Bolest za koju nema leka

- Već šest godina radim kao frilenser za jednu inostranu firmu. Predajem engleski jezik Azijatima. Imam jedan problem zbog čega mi ova vrsta posla odogovara. Već 12 godina imam problem sa crevima. Prvo su lekari mislili da imam nervozna creva i imam ih, a onda su lekari ustanovili da imam mikroskopski kolitis. To je hronična bolest i simptomi su užasni. Bolovi su užasni i dijareja 15 puta dnevno. Ne daj bože nikome. Nema leka za to. Jedino kortikosteroide mogu povremeno da primam, to više odmaže nego što pomaže. Molitvom držim bolest pod kontrolom, vodim računa šta jedem. Ne pijem, ne pušim, izbegavam cigarete, kafu, alkohol, kao i slatkiše koje obožavam da jedem. Smršala sam zbog svoje bolesti toliko - rekla je Anđela u intervjuu za jutjub kanal "Istinite priče" i progovorila o poslu.

Foto: Printscreen/Youtube

Zarađuje jedva 50.000 dinara, ništa nije nasledila

- Posao kao posao zadovoljava moje emotivne potrebe. Radim već šest godina za tu firmu i upoznala sam divne ljude, obrazovane. Najviše volim Japance, jako su divni, ljubazni, kulturni, baš volim njihove osobine. Mnogo toga sam naučila o Japanu. Kad pomogneš nekome to zadovoljava moje emotivne potrebe. Nisam zadovoljna zaradom nikako. Nemam ni 50.000 dinara mesečno od toga. Radim od ponedeljka do subote da bih imala bar 40.000 ili 42.000. Ne tražim pomoć, niti želim da mi bilo ko pomogne. Ništa nisam nasledila. Posmatram život kroz prizmu hrišćanstva. Pare mnogo znače, može lagodnije da živi. Ja nikada nisam imala nešto para. U Grčkoj sam živela sa očuhom vrlo skromno. On je ulagao u moje obrazovanje. Bili smo srednja klasa... - kaže Arkanova ćerka, a onda je progovorila o svojoj braći i sestrama.

- Po majci imam dva brata Georgija i Gavrila, a po ocu imam osmoro. Ima neka priča, ali to ne bih. To ćete jednog dana pročitati u mojoj knjizi. Možda je imao i više od devetoro dece. Ja najviše volim s majčine strane Georgija, zajedno smo odrasli u Grčkoj, a po ocu mi je Veljko omiljeni - rekla je Anđela i progovorila o odnosu sa majkom.

- Ja samo majku imam, ona živi u Grčkoj, ne viđamo se baš često. Ona je tamo udata uza Grka. Kad se vidimo super se ispričamo. Ona je vrlo pobožna žena, odemo na liturgiju... Moja mama je bila u mladosti jako lepa i sada je veoma lepa. Neki raznorazni ljudi odavde mi kažu kako su znali moju majku iz mladosti. Kažu da je bila jedna od najlepših žena u Beogradu, a meni kažu da sam ista kao otac. Šta da kažem na to...

1/25 Vidi galeriju Hotel u Arkanovom vlasništvu na Zvezdari se raspada Foto: Kurir