NE ZNA ŠTA ĆE OD PARA

Zoran Pejić Peja je vlasnik luksuzne vile u Americi, a kako nema nameru da živi u njoj, odlučio je da je rentira.

Posle kupovine nekoliko nekretnina u Beogradu rešio je da kupi i kuću preko okeana koja mu danas donosi dobar prihod.

Peja je otkrio kako je došao na ideju da uloži u biznis van Srbije.

- Preko prijatelja sam dobio preporuku za kupovinu nekretnine i otišao sa suprugom u Ameriku da je pogledamo i čim smo videli kuću, znali smo da je to to. Inače, imam dosta rodbine u Americi i to je još jedan od razloga zašto sam se odlučio za kupovinu nekretnine baš u Americi - rekao je Peja, pa nastavio:

- Odlučio sam se za Dalas jer sam kao mali voleo kaubojske filmove i svu atmosferu koju taj grad nudi - dodao je.

"Ne moram da brinem o penziji"

Iako je vila u odličnom stanju, voditelj je odlučio da je ipak renovira i pripremi je za prve stanare.

- Za sada nećemo živeti u Americi, već ćemo odlaziti s vremena na vreme, a kuću ćemo rentirati. Za razliku od Srbije, cena renta u Americi je mnogo veća, tako da sam s jedne strane osigurao svoju starost, ne moram da brinem o penziji - rekao je voditelj "Grand".

Bahanališe se sa duplo mlađim devojkama

Nedavno se pojavila vest u medijima da je voditelj sa sobom u Italiju poveo ni manje ni više nego sestre bliznakinje, koje su duplo mlađe od njega.

On je tad iznajmio sobu u hotelu sa pet zvezdica, gde navodno zajedno spavaju u bračnom krevetu. Preko dana, njih troje se bahanališu na jahti, a kada padne noć prave žurku u hotelskoj sobi.

Pejić ne žali novac kada je uživanje u pitanju, a za ovo putovanje se baš odrešio.

- Šta da kažem, jedan je život, uživam za sve pare. Lepe žene su oduvek volele mene, ali i ja njih. Mislim da mi je ovo najbolji odmor u životu. Sve što se desi u Italiji, ostaje tu - rekao je Peja.

