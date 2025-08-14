Slušaj vest

Aca Lukas i Sonja Vuksanović na svoj brak stavili su tačku 2019. godine, ali su zbog ćerke Viktorije ostali u dobrim odnosima.

Nakon razvoda, Lukas je suprugi ostavio vilu na Bežanijskoj kosi i preselio se u dupleks na Voždovcu, a onda je rešio da sebi kupi još jednu nekretninu.

- Aca je našao odlučnu kombinaciju. Nije stan u prvom redu do mora, ali je na super lokaciji, novogradnja je u pitanju, ima 60 kvadrata, a cena nije previsoka, oko 3000 evra po kvadratu. Rekao je da će odmah stan da prepiše na Viktoriju - kaže izvor za Star i dodaje:

- Nema potrebe da on bude vlasnik, jer njemu taj stan i nije potreban za život, više kao investicija i nešto što će da ostavi deci. Sonja je billa saglasna sa tim, jer su oko Viktorije uvek bili složni. Složili su se da je takav potez najpametniji, a stan će da koristi i on kada je na primorju, kao i Sonja, Sofija i Viktorija. Oni dosta vremena provode u Crnoj Gori i sada će uštedeti mnogo više, jer ne moraju da plaćaju skupe hotele.

Udario na estradu

Aca Lukas oglasio se na društvenim mrežama oštrom porukom kojom je uputio kritiku kolegama sa estrade. U svom karakterističnom stilu, Lukas se osvrnuo na stanje u muzičkoj industriji i poručio da mu nije potrebna dodatna reklama niti "moljakanje" publike da dođe na njegove nastupe.

– Uobičajeno je da se ovakve objave prave kako bi se informisala publika. E pa, ova nije za publiku – poručio je Lukas. – Moja publika je već odavno popunila sve kapacitete. Svi znaju sve. Ne treba nam dodatna reklama, niti pokušaji da broj ljudi u publici bude makar malo veći od broja onih na bini. Nažalost, danas je često upravo tako.

Lukas je zatim dodao da on i njegov producent, Mirković, imaju drugačiji pristup:

– Mi smo rešili da pomognemo, jer nam je iskreno žao. Prilažemo deo "doktorske disertacije" tandema Dr. Lukas i Dr. Mirković. Ako neko od zainteresovanih, zdravlje Bože, stigne do velike mature, a zatim i završi fakultet – što je, kad pogledamo ponudu, uglavnom nemoguće – neka zna da smo mi dali svoj skroman doprinos.

On je posebno naglasio da nikada nije pripadao estradnom svetu.

– Srećan sam što nikada nisam imao adresu estrade, pa samim tim nikada nisam bio estrada. Isto važi i za mog producenta – poručio je Lukas, a onda dodao u svom maniru:

– Kažete da se k**čim? Pa, k**čim se! Ajde vi to ovako! I zamislite da nisam mrtav, kao što govorite i priželjkujete. Ja – mrtav. A vi – živi! Čast izuzecima, ne moram da ih navodim, i oni i svi znaju ko su. Ostali: u stroj, na obuku!

