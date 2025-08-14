Slušaj vest

Učesnica rijalitija "Elita 8", Jelena Ilić, podelila je veliku životnu vest sa pratiocima na Instagramu.

Naime, Jelena je kupila nekretninu na svoje ime, a ovim se odmah pohvalila.

Jelena Ilić kupila stan
Foto: Printscreen

Na storiju je objavila fotografiju ugovora, o kupoprodaji nekretnine i poručila:

- Ko želi da čestita, nek čestita - napisala je Jelena, a onda se oglasila i njena podrška:

- Od danas zvanično vlasnica svojih zidova i računa. Čestitam za novi životni status i adresu, samo nek se nižu -bile su reči podrške.

Jelena Ilić smuvala fudbalera

Jelena Ilić i Ivan Marinković Foto: Petar Aleksić


Nakon burnog raskida sa Ivanom Marinkovićem i turbulentnih scena u rijalitiju "Elita 8", Jelena Ilić, bivša učesnica ovog popularnog šoua, pronašla je novu ljubav.

Kako prenose domaći mediji, njen izabranik je Uroš Jovanović, profesionalni fudbaler koji se kloni javnosti.

Uroš Jovanović, Jelenin novi partner, profesionalni je fudbaler, ali nije deo javne scene. Njegova želja da ostane van medijskog fokusa očigledno je privukla Jelenu, koja je nakon izlaska iz "Elite" naglašavala koliko joj je važno da se povuče iz drame i pronađe unutrašnji mir.

elita-08092024-0043.jpg

