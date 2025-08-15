MIRKO ŠIJAN OD BIZNISA DNEVNO ZARADI 300.000! Vodi unosan posao i vrlo je predan, kad se sve pomnoži ispada vrtoglava cifra: Ne znam šta je tu loše?
Mirko Šijan svoju sreću našao je kraj jedne od sestara Rodić. On je pre nekoliko godina Bojani Rodić izgovorio sudbonosno "da".
Nakon svadbe Mirko je sa Bojanom krenuo u vrlo unosan biznis. Njegovi tast i tašta imaju farmu pilića, a Šijan se priključio ovom porodičnom biznisu pa kako tvrde izvori za domaće medije on za dan na pijaci zaradi i do 300.000 dinara.
Koliko se dnevno može zaraditi na pijaci otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.
- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - tvrdio je on za Informer.
Proširio biznis
Sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan preuzeo je deo porodičnog biznisa svoje žene Bojane Rodić, odnosno tezge na pijaci, a biznis su pored pilića sada i proširili na druge asortimane.
Naime, pored tezgi na kojoj se prodaje sve pileće meso, koje proizvode na farmi u Titelu, Mirko je sa Bojanom proširio posao.
Njih dvoje su zakupili i tezgu u mlečnoj hali, gde se isključivo prodaju domaći mlečni proizvodi, melko, sirevi i ostali proizvodi.
Ide redovno na tezgu
Mirko se, nakon što su prodavci na pijaci Bajloni otkrili detalje o njemu i njegovom radu, oglasio i nije krio čuđenje što je njegov posao izazvao toliku reakciju u javnosti.
- Ne razumem šta je loše u tome da pomažem i radim? Mi se bavimo proizvodnjom i prodajom pilića, naravno da ću otići da obiđem svoju tezgu, pa ko ne bi to radio na mom mestu - rekao je Mirko na samom početku razgovora, pa otkrio da su ga ljudi na pijaci verovatno pomešali sa jednim od njihovih zaposlenih koji je zadužen za prevoz i istovar robe.
- Ljudi su me verovatno pomešali sa vozačem. Imamo vozača koji ujutru rano dovozi robu, istovara je, takođe imamo i prodavačicu, pa nema potrebe da to radim ja, iako mi nije problem. Bojana i ja se više bavimo papirima, ali znamo i ostalo. Imamo zaposlenih koliko hoćete, ali naravno da, kada postoji problem, da ću da se latim i tog dela posla, a i kada nema problema, dođemo da vidimo da li je sve u redu, da obiđemo sve, ne znam šta je tu čudno.