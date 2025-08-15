Slušaj vest

Žika Jakšić odlučio je da napiše testament kako bi obezbedio oba sina i bio siguran da će sve što je u životu stvorio otići u prave ruke. Nakon razvoda od druge žene Dajane Paunović živi sam, ali odnedavno mu društvo prave stariji i sin i snajka koji su se doselili u njegovu kuću na Bežanijskoj kosi.

– Žikin stariji sin Andrej se nedavno oženio, a potom i doselio u tatinu kuću na Bežaniji. Istina je da mu je Žika obezbedio stan, ali on za tu nkretninu ima druge planove. Žikina kuća je prostrana ima dovoljno mesta za sve, a on maltene nikad i nije tu. I njemu je lakše da bude sa svojom decom nego sam, pošto da se ženi neće.

Odlučio je i da napiše testament kako se sutra njegova deca ne daj bože ne bi svađala i sve je podelio na ravne časti. On je jako emotivan čovek, ume da plače bez nekog posebnog razloga, sve ga rastuži. Kada mu je Andrej saopštio da će se doseliti kod njega, danima je plakao od sreće -kaže izvor blizak Žiki.

Zbog dugova prodao nekretninu

Zbog dugova u koje je upao morao je da proda nekretninu svoje prve žene, što mu je teško palo.

– Taj stan u Aleksandrovcu nam je poklonila njena majka. Tada sam se zarekao: ako ikada zaradim pare, kupiću stan za svog prvenca. I hvala Bogu, 2009. godine je tako i bilo. Andriji sam uzeo stan u Beogradu, a ja sam u to vreme i dalje živeo kao podstanar. Onda sam obećao sebi da ću zbrinuti i mlađeg sina Dušana, i to sam uspeo dok sam bio podstanar.