Slušaj vest

Brat pevača Nikole Rokvića, Marko Rokvić otišao je iz Beograda, pa je pokazao gde uživa

Marko se fotografisao na planini, te je pokazao u kakvom miru uživa, dok je oko njega bila netaknuta priroda.

Foto: Preent Screen

Pored toga, snimio je i stado ovaca koje je zatekao na putu, a kako je bio na motoru uspeo je sve da stavi u jedan kadar.

Inače, Marko je skoro boravio u Rumuniji, a na putu je sreo medveda i odmah to podelio sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

- Moj medvede, evo pada veče, a gde si ti… – zapevao je Marko dok je snimao medveda na putu:

"Nije prijatno kad pomislim šta može da se desi", "ovo samo tebi može da se desi"... su samo neki od komentara.

Foto: Preent Screen

Obratio se Vesni Zmijanac

Marko je sa prijateljima uživao u kafani, te je odlučio da obraduje Vesnu Zmijanac i snimi joj kako cela kafana peva uglas njen veliki hit.

- Draga moja Vesna, ostao sam sam u kafani. Harmonika i ja. Samo želim da ti otpevam jedan deo pesme. Ne znam da li je znaš, ali mislim da ćeš je prepoznati - rekao je Marko i zapevao prvih nekoliko stihova u pratnji harmonike, a onda se desio spektakl. Cela kafana uglas je nastavila da peva Vesnin veliki hit "Kunem ti se životom".

Kurir.rs/Blic

Marko Rokvić na promociji albuma: