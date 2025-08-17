Slušaj vest

Goca Lazarević odgovorila je na optužbe bivšeg supruga, Milutina Popovića Zahara, koji je nedavno između ostalog izneo u javnost i "kako ju je ostavio jer je zanemarivala svoju porodicu".

U razgovoru s jednim medijima pevačica je naglasila kako ona o njemu nikada ružno nije govorila, te da želi da tako i ostane.

Odgovorila bivšem suprugu

Sve što čovek kaže o drugome, po njenom mišljenju, pre svega govori o njemu.

1/5 Vidi galeriju Milutin Popović Zahar i Goca Lazarević imaju dvoje dece Foto: Privatna Arhiva, Zorana Jevtić, Kurir Televizija, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

- Zaista nemam pojma što se uhvatio za mene, niti me interesuje. Želim mu puno zdravlja i neka je živ svojoj deci. To je otac moje dece, star čovek, nek je živ i zdrav. Šta da vam kažem? Sve što čovek kaže o drugome, pre svega, govori o njemu. Svako danas ima pravo da kaže šta god hoće o svakome, nažalost... Nikada nisam rekla ništa ružno o njemu, za ceo moj život i za svih 35 godina koliko smo razvedeni. Uvek sam lepo pričala o njemu, neka tako i ostane - istakla je Goca , a potom dodala kako takođe nikome ne želi ni da se pravda, zbog bilo čega.

Foto: Kurir Televizija

"Besmisleno je!"

- Nikada se ni sa kim nisam svađala, nikoga nisam vređala. Stvarno ne želim da komentarišem. Sa njim imam decu koju neizmerno volim. Zna se kakve su majke, zna se o meni sve. Prema tome, da se sada pravdam meni je iluzorno, glupo i besmisleno - zaključila je ona.

Podsetimo, Gordana i Milutin u braku su dobili dvoje dece, ćerku Mariju i sina Miloša, kojima su oboje posvećeni. Zabavljali su se, prema biografskim podacima pevačice koji su dostupni i onlajn, nešto više od pet godina pre nego što su jedno drugom izgovorili sudbonosno "da". Posle oko 15, rešili su da se razvedu.

kurir.rs/informer

Pevačica o teškom periodu: