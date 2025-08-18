Slušaj vest

Pevač Nikola Rokvić ovih dana boravi na Svetoj Gori, gde se u manastiru Hilandaru u potpunosti posvetio veri i duhovnom miru. Njegovo hodočašće podrazumevalo je i pešačenje do grčkih manastira, što je za njega predstavljalo snažno lično iskustvo i put unutrašnjeg preobražaja.

Iz Hilandara je podelio fotografiju zvezdanog neba koje se prostire iznad manastira, uz poruku tišine i spokoja koji, kako kaže, svako može da oseti u duši kada se prepusti ovom mestu.

Nikola Rokvić na Hilendaru slikao zvezdano nebo nad Svetom Gorom Foto: Printscreen

Pešačio do manastira Svetog Nektarija u Grčkoj

Nikola Rokvić pešačio je 31 dana od Hrama Svetog Save u Beogradu do manastira Svetog Nektarija. Njegova misija je bila humanitarna kako bi prikupi sredstva za pedijatrijsku onkologiju, kroz svoju “Fondaciju Porodica”.

Na putu prikupio je 31 milion dinara, koje će proslediti pedrijatrijskoj onkologiji. Uz njega su na hodočašću sve vreme bili porodica, prijatelji, mnoge javne ličnosti, koji su donirali novac, ali i dočekivali pevača na puti i pružali mu podršku. Tako ga je na obodu Atine, poslednjeg dana pešačenja, dočekao proslavljeni košarkaš Miroslav Raduljica, koji mu je darivao i ikonu.

Deo moštiju Svetog Nektarija nalaze se i u Srbiji

Vernici dolaze da se poklone i da osveštaju predmete koje su doneli polaganjem na sarkofag. Unutra se nalaze i brojne ikone, a posebno se ističe ikona Svetog Nektarija, ukrašena zlatnim i srebrnim pločicama, koje Grci prinose sa molbom za ozdravljenje. U manastiru Svete Trojice nalazi se svetiteljeva glava, kao i deo moštiju.

Od 2017. godine delić moštiju blagoslovom i ljubavlju vladike Georgija iz Slovačke stigao je u manastir Tumane.