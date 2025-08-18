SPOKOJ I MIR KOJI DONOSI SAMO VELIKA SVETINJA! Nikola Rokvić na Hilendaru, podelio fotografiju od koje zastaje dah (FOTO)
Pevač Nikola Rokvić ovih dana boravi na Svetoj Gori, gde se u manastiru Hilandaru u potpunosti posvetio veri i duhovnom miru. Njegovo hodočašće podrazumevalo je i pešačenje do grčkih manastira, što je za njega predstavljalo snažno lično iskustvo i put unutrašnjeg preobražaja.
Iz Hilandara je podelio fotografiju zvezdanog neba koje se prostire iznad manastira, uz poruku tišine i spokoja koji, kako kaže, svako može da oseti u duši kada se prepusti ovom mestu.
Pešačio do manastira Svetog Nektarija u Grčkoj
Nikola Rokvić pešačio je 31 dana od Hrama Svetog Save u Beogradu do manastira Svetog Nektarija. Njegova misija je bila humanitarna kako bi prikupi sredstva za pedijatrijsku onkologiju, kroz svoju “Fondaciju Porodica”.
Na putu prikupio je 31 milion dinara, koje će proslediti pedrijatrijskoj onkologiji. Uz njega su na hodočašću sve vreme bili porodica, prijatelji, mnoge javne ličnosti, koji su donirali novac, ali i dočekivali pevača na puti i pružali mu podršku. Tako ga je na obodu Atine, poslednjeg dana pešačenja, dočekao proslavljeni košarkaš Miroslav Raduljica, koji mu je darivao i ikonu.
Deo moštiju Svetog Nektarija nalaze se i u Srbiji
Vernici dolaze da se poklone i da osveštaju predmete koje su doneli polaganjem na sarkofag. Unutra se nalaze i brojne ikone, a posebno se ističe ikona Svetog Nektarija, ukrašena zlatnim i srebrnim pločicama, koje Grci prinose sa molbom za ozdravljenje. U manastiru Svete Trojice nalazi se svetiteljeva glava, kao i deo moštiju.
Od 2017. godine delić moštiju blagoslovom i ljubavlju vladike Georgija iz Slovačke stigao je u manastir Tumane.
"Posebnu radost za naš manastir predstavljaju mošti Svetog Nektarija Eginskog, koje smo neočekivano dobili na dar od vladike Georgija iz Slovačke. Svetog Nektarija naše bratstvo izuzetno poštuje kao velikog čudotvorca i svetitelja bliskog našem vremenu. Od 2017. godine manastir Tumane čuva delić moštiju ovo velikog novojavljenoj Svetitelja. Sveti Nektarije Eginski je bezmalo naš savremenik, čovek XX veka koji je zasijao svojim vrlinskim životom, svojim podvigom i pre svega svojim trpljenjem i kao takav je prepoznat u vreme zemnoga života kao Sveti čovek, al posebno po svom upokojenju. Između ostalog izuzetno je poštovan diljem pravosvalja kao svetitelj koji zastupa verni narod koji boluje od najtežih bolesti karcinoma i leukemije, te je s toga njegov spomen raširen po čitavom svetu. Deo moštiju Svetog Nektarija trajno se čuva u manastiru Tumane i uvek je dostupan za celivanje pa su svi kada ko želi, može i hoće dobro došli da se poklone ovom velikom ugodniku Božjem", rekao je arhimandrit Dimitrije, iguman manstira Tumane.