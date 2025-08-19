Slušaj vest

Marko Stojković poznatiji kao MC Stojan pazario je luksuznu nekretninu na Kipru za koju je dao 2000.000 evra. Reper se prošle godine pohvalio nekretninom tokom odmora u Aja Napi kada je okačio na Instagram fotografiju pored bazena, ali niko obratio pažnju da je on i vlasnik.

Zna da živi

Muzičar se skućio na egzotičnoj destinaciji  Foto: Print, Printskrin/Instagram, Kurir

 Sprijatelji  se 


Njegova oaza mira se nalazi u kraju gde je i kuća Svetlane Cece Ražnatović u gradu Aja Napa.

- Stojanu se mnogo dopada Kipar. Ukazala mu se prilika da pazari nekretinu i tu šansu je iskoristio. U pitanju je moderan objekat i kada se podvuče crta sa opremanjem je kompletno sve muzičara koštako oko 200.000 evra. Sada uživa i najveći deo vremena provodi na ovoj destinaciji. Sa Cecom se prošle godine sreo u gradu jer Ceca kad dođe na Kipar obavezno uživa po restoranima kao i Stojan - priča naš izvor.

Proširio nekretnine 

Ovo nije jedina nekretnina koju muztičar poseduje, on ima stan u Beogradu, ali napravio je i kuću na Kosmaju.

Da se tamo skućio, možda se ne bi saznalo da bivša učesnica rijalitija Jovana Cvijanović to nije otkrila za medije. Govoreći o svojoj ljubavnoj vezi sa Stojanom, ona je istakla da su živeli zajedno upravo u njegovoj kući na Kosmaju.
Naša ekipa obišla je taj kraj u srcu Šumadije i uverila se da je sve pod konac.

Voli da uživa u svojoj kući 

Pevačica je nekoliko puta u toku godine na Kipru Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Youtube, Printscreen, Dragan Kadić

Ceca voli Kipar 


Sa druge strane i Ražnatovićeva godinama poseduje luksuznu nekretninu u Aja Napi gde obožava da odmara kad god joj obaveze to dozvoljavaju. Vila se prostire na 600 kvadratnih metara, a pevačica ju je kupila na kredit 2006. godine. U dvorištu vile nalazi se freskama oslikana kapela koju su osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

