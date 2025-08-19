MC STOJAN KUĆU NA KIPRU PLATIO 200.000 EVRA! Otkriveni svi detalji: Evo koje sve nekretnine ima muzičar
Marko Stojković poznatiji kao MC Stojan pazario je luksuznu nekretninu na Kipru za koju je dao 2000.000 evra. Reper se prošle godine pohvalio nekretninom tokom odmora u Aja Napi kada je okačio na Instagram fotografiju pored bazena, ali niko obratio pažnju da je on i vlasnik.
Zna da živi
Sprijatelji se
Njegova oaza mira se nalazi u kraju gde je i kuća Svetlane Cece Ražnatović u gradu Aja Napa.
- Stojanu se mnogo dopada Kipar. Ukazala mu se prilika da pazari nekretinu i tu šansu je iskoristio. U pitanju je moderan objekat i kada se podvuče crta sa opremanjem je kompletno sve muzičara koštako oko 200.000 evra. Sada uživa i najveći deo vremena provodi na ovoj destinaciji. Sa Cecom se prošle godine sreo u gradu jer Ceca kad dođe na Kipar obavezno uživa po restoranima kao i Stojan - priča naš izvor.
Proširio nekretnine
Ovo nije jedina nekretnina koju muztičar poseduje, on ima stan u Beogradu, ali napravio je i kuću na Kosmaju.
Da se tamo skućio, možda se ne bi saznalo da bivša učesnica rijalitija Jovana Cvijanović to nije otkrila za medije. Govoreći o svojoj ljubavnoj vezi sa Stojanom, ona je istakla da su živeli zajedno upravo u njegovoj kući na Kosmaju.
Naša ekipa obišla je taj kraj u srcu Šumadije i uverila se da je sve pod konac.
Voli da uživa u svojoj kući
Ceca voli Kipar
Sa druge strane i Ražnatovićeva godinama poseduje luksuznu nekretninu u Aja Napi gde obožava da odmara kad god joj obaveze to dozvoljavaju. Vila se prostire na 600 kvadratnih metara, a pevačica ju je kupila na kredit 2006. godine. U dvorištu vile nalazi se freskama oslikana kapela koju su osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.
