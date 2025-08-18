Slušaj vest

Nikola Rokvić trenutno je na Hilandaru, odakle se odglasio putem Instagrama i svima poslao blagoslov.

Nikola Rokvić boravi na Svetoj Gori, a ovo sveto mesto mu i te kako uliva spokoj. On se sada oglasio i napisao snažnu poruku.

Nikola Rokvić na Hilandaru Foto: Printscreen

- Mesto gde čovek u miru pronalazi odgovore na mnoga pitanja. Na kraju i početku uvek Gospod. I ništa nije lako. Početak je težak, teške noge, teško telo, pospanost i umor, ali je dovoljan samo mali pokret srca ka Stvoritelju, vrlo brzo dolazi Njegova milost koja nas blagodaću drži i čuva da nastavimo dalje. Jedinim ispravnim smerom. Putem ljubavi, putem mira - napisao je Nikola na Instagramu, pa dodao:

- Šaljem vam svima blagoslov ovog Svetog mesta. U miru Gospodu se pomolimo - napisao je Nikola Rokvić.

Išao na hodočašće

Podsetimo, prošle godine je Nikola Rokvić pešačio mese dana do manastira Svetog Nektarija Eginskog. Bosih nogu i uz svetovnu pesmu, Nikola je stigao u manastir.

Rokvić je ušao u Hram celivao ikone, pa došao i do moštiju Svetog Nektarija.

Nikola je tokom puta za fondaciju "Porodica" koju je Rokvić osnovao sa suprugom Bojanom, uspeo da prikupi neverovatan 31 milion dinara, a sav novac donirao je u humanitarne svrhe.

