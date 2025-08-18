EMOTIVNA OBJAVA NIKOLE ROKVIĆA RASPLAKALA SVE! Stigao na Hilandar pa se obratio jakim rečima: Na kraju i početku uvek Gospod
Nikola Rokvić trenutno je na Hilandaru, odakle se odglasio putem Instagrama i svima poslao blagoslov.
Nikola Rokvić boravi na Svetoj Gori, a ovo sveto mesto mu i te kako uliva spokoj. On se sada oglasio i napisao snažnu poruku.
Nikola Rokvić na Hilandaru
- Mesto gde čovek u miru pronalazi odgovore na mnoga pitanja. Na kraju i početku uvek Gospod. I ništa nije lako. Početak je težak, teške noge, teško telo, pospanost i umor, ali je dovoljan samo mali pokret srca ka Stvoritelju, vrlo brzo dolazi Njegova milost koja nas blagodaću drži i čuva da nastavimo dalje. Jedinim ispravnim smerom. Putem ljubavi, putem mira - napisao je Nikola na Instagramu, pa dodao:
- Šaljem vam svima blagoslov ovog Svetog mesta. U miru Gospodu se pomolimo - napisao je Nikola Rokvić.
Išao na hodočašće
Podsetimo, prošle godine je Nikola Rokvić pešačio mese dana do manastira Svetog Nektarija Eginskog. Bosih nogu i uz svetovnu pesmu, Nikola je stigao u manastir.
Rokvić je ušao u Hram celivao ikone, pa došao i do moštiju Svetog Nektarija.
Nikola je tokom puta za fondaciju "Porodica" koju je Rokvić osnovao sa suprugom Bojanom, uspeo da prikupi neverovatan 31 milion dinara, a sav novac donirao je u humanitarne svrhe.
Pogledajte dodatni snimak: