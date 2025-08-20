Slušaj vest

Nikola Peković ne mora da brine za svoju bezbednost jer ga čuva jako obezbeđenja. Konkretno dva vučjaka i deda. Čuveni košarkaš se zbog ljubavnice preselio iz Crne Gore u Srbiju, tačnije u okolinu Beograda, gde porodica njegove nove izabranice na najvišem nivou o njemu vodi računa.

Garancija za siguran život

Kako saznajemo, porodica je nabavila životinje koje motre da Pekmen bude siguran:

- Može se reći da je opsadno stanje u kraju. Porodica njegove devojke je nabavila dva vučjaka, laju čak i kad muva proleti iznad kuće. Niko sokakom ne može da prođe jer se ljudi plaše da ove životinje ne izlete na ulicu. Takođe, deda stoji kao zapeta puška uz ogradu, ni ptica ne može da mu promakne i sve informiše sportistu i njegovu dragu. Valjda su u panici da ih neko ne uslika. Mi meštani se šalimo da se tako čuva zet - priča meštanin ovog kraja koji nam je javio novonastalu situaciju.

Razvod je u toku

1/5 Vidi galeriju Sportista je još uvek u zvaničnom braku sa Violetom Foto: Privatna Arhiva, Društvene Mreže, Ana Paunković, Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Shutterstock, Privatna Arhiva, Carlos Gonzalez / Zuma Press / Profimedia

Promenio se

Peković je kompletno promenio svoj život, može se reći iz korena. To nije više isti čovek kakav je bio. Ostavio je ženu Violetu Peković koja mu je rodila dete. Žena s kojom je i dalje je u tajnosti. Ona je takođe bila u braku, ali se razvela. Sve prijatelje koje je imao je zaboravio i maksimalno se posvetio novom životu. Može se reći da Nikola živi drugu mladost, i to mu i te kako odgovara.

Iako se spekulisalo da će po drugi put da se ženi, on je odustao od veselja zbog sukoba s još uvek zakonitom suprugom, doktorkom Violetom. On živi sa aktuelnom izabranicom, koja nije poznata javnosti, a čuveni Pekmen je zarad mira doneo odluku da venčanja neće biti.

Podsetimo, Pekovićeva još zakonita supruga podnela je tužbu protiv aktuelne devojke svog muža, od kojeg se razvodi, za proganjanje i uznemiravanje, o čemu je Kurir već pisao. Doktorka je nadležnim organima u Crnoj Gori dostavila kompletan dokazni materijal, ali su je oni uputili da to isto učini i u Srbiji.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: