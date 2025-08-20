Slušaj vest

Poznata voditeljka Dragana Kosjerina Perduv oglasila se sa letovanja, na kom puni baterije za poslovne obaveze koje je čekaju u narednom periodu.

- Život na okeanu, promene u danu... - napisala je Kosjerina u opisu jedne objave, gde vidimo kako je temperatura vode prvo bila 27 stepeni, a onda čak 5 i po stepena manje

Dragana Kosjerina Foto: Preent Screen

Nije otkrivala tačne lokacije koje posećuje, dok je poznato da Dragana svaki slobodan dan koristi za putovanja, najčešće sa suprugom Bojanom Perduvom..

Foto: Printsceen

Dragana neretko deli letnje fotke i snimke na društvenim mrežama, na kojima možemo da vidimo i kako izgleda u bikiniju, te teksas šorčićima.

Ovako je počela ljubav Dragane i Bojana

Podsetimo, njihova veza počela je još 2018. godine kada je Dragana bila pacijent i izabrala Bojana za svog lekara. Suština dobrog odnosa, kako kaže, jeste spremnost da drugu osobu saslušaš i prihvatiš da je njeno mišljenje drugačije. Sa Bojanom je spoznala da dvoje mogu imati potpuno oprečne stavove o nečemu, a da se to međusobno poštuje.

- Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Jer, kada se partneri prilagode do krajnjih granica, neminovno shvate da nisu više oni ljudi s početka veze. Tek kad dvoje dostignu emotivnu zrelost, što se nama očigledno dogodilo i naišli smo jedno na drugo u pravom trenutku, onda je sve u redu - rekla je ranije Dragana za "Gloriju".

1/5 Vidi galeriju Dragana Kosjerina Foto: Printscreen

"Takvi momci se retko danas nalaze"

- Kosjerina? Kako ne znamo. Ona živi ovde. Prelepa mlada devojka. Uvek nasmejana i raspoložena. Lepo vaspitano dete. Uvek se fino javi. Nije baš pričljiva, ali je kulturna. Vide se maniri. Nije nadmena iako je poznata ličnost, a ovaj njen muž je isto fin momak. Baš su lep par - kazala je jedna starija komšinica i dodala:

- Kada izlaze iz kola on joj otvara vrata, nosi kese iz nabavke. Takvi momci se retko danas nalaze. Imali su sreće što su našli jedno drugo. Jednom sam mu se javila, ali nisam znala da je stranac, baš sam ostala zatečena. Ja krenula da pričam, a on se smeška. Na kraju čuh da je iz Portugalije.

Kurir.rs/Blic

