Dragan Kojić Keba danas je potpisao ugovor kojim je i zvanično postao stalni član žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Dragan Kojić Keba peva svojim Lozničanima Foto: Printscreen

Saopštenje Granda prenosimo u celosti:

- Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo javnost da se od ove sezone među veličanstveni žiri muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", kao stalni član žirija vraća dokazani umetnik i omiljeni član publike - Dragan Kojić Keba.

Kao "novi-stari" član žirija, Keba donosi prepoznatljivu harizmu, bogato pevačko iskustvo i nepogrešiv osećaj za scenu, što će zasigurno doprineti još kvalitetnijem i dinamičnijem takmičenju. Njegovo prisustvo u žiriju biće dodatni vetar u leđa mladim talentima, kojima će svojim savetima i podrškom pomoći da izgrade siguran put ka muzičkoj karijeri.

WhatsApp Image 2025-02-18 at 20.26.07_a7980358.jpg
Foto: Damir Dervisagic

Dobrodošao kuci, Kebo! - navodi se u saopštenju produkcije.

Podsetimo, Kurir je još početkom jula prvi pisao da će upravo Keba u žiriju zameniti Mariju Šerifović. Ovakav ishod je bio očekivan jer je folker tokom prethodnih sezona često zamenjivao razne članove žirija kad su bili sprečeni da dođu na snimanje. U toj ulozi, po mišljenju gledalaca koji su pisali komentare na mrežama, odlično se snašao. Takvo mišljenje imaju i u produkciji "Granda", pa su odlučili da pevaču ponude stalni angažman.

dragan kojic keba stars specijal damir dervisagic06 News1 Damir Dervisagic.jpg
Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Kurir.rs

hfhff.jpg
WhatsApp Image 2025-07-10 at 10.56.52.jpeg
dragan kojic keba stars specijal damir dervisagic08 News1 Damir Dervisagic.jpg
WhatsApp Image 2025-07-05 at 9.47.34 PM.jpeg

