Kao "novi-stari" član žirija, Keba donosi prepoznatljivu harizmu, bogato pevačko iskustvo i nepogrešiv osećaj za scenu, što će zasigurno doprineti još kvalitetnijem i dinamičnijem takmičenju. Njegovo prisustvo u žiriju biće dodatni vetar u leđa mladim talentima, kojima će svojim savetima i podrškom pomoći da izgrade siguran put ka muzičkoj karijeri.

Podsetimo, Kurir je još početkom jula prvi pisao da će upravo Keba u žiriju zameniti Mariju Šerifović. Ovakav ishod je bio očekivan jer je folker tokom prethodnih sezona često zamenjivao razne članove žirija kad su bili sprečeni da dođu na snimanje. U toj ulozi, po mišljenju gledalaca koji su pisali komentare na mrežama, odlično se snašao. Takvo mišljenje imaju i u produkciji "Granda", pa su odlučili da pevaču ponude stalni angažman.