POTVRĐENO PISANJE KURIRA! Keba je novi član žirija u "Zvezdama Granda", javno potpisao ugovor!
Dragan Kojić Keba danas je potpisao ugovor kojim je i zvanično postao stalni član žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".
Saopštenje Granda prenosimo u celosti:
- Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo javnost da se od ove sezone među veličanstveni žiri muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", kao stalni član žirija vraća dokazani umetnik i omiljeni član publike - Dragan Kojić Keba.
Kao "novi-stari" član žirija, Keba donosi prepoznatljivu harizmu, bogato pevačko iskustvo i nepogrešiv osećaj za scenu, što će zasigurno doprineti još kvalitetnijem i dinamičnijem takmičenju. Njegovo prisustvo u žiriju biće dodatni vetar u leđa mladim talentima, kojima će svojim savetima i podrškom pomoći da izgrade siguran put ka muzičkoj karijeri.
Dobrodošao kuci, Kebo! - navodi se u saopštenju produkcije.
Podsetimo, Kurir je još početkom jula prvi pisao da će upravo Keba u žiriju zameniti Mariju Šerifović. Ovakav ishod je bio očekivan jer je folker tokom prethodnih sezona često zamenjivao razne članove žirija kad su bili sprečeni da dođu na snimanje. U toj ulozi, po mišljenju gledalaca koji su pisali komentare na mrežama, odlično se snašao. Takvo mišljenje imaju i u produkciji "Granda", pa su odlučili da pevaču ponude stalni angažman.
Kurir.rs
Keba gost Kurir televizije: