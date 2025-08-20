Slušaj vest

Luka Vujović, rijaliti igrač koji je u Eliti 8 osvojio srce Aneli Ahmić, a po izlasku je i zaprosio, sada govori o ovom odnosu i tome koliko su se nakon izlaska iz rijalitija spojili i ojačali kao partneri.

Luka Vujović je nedavno verio Aneli, a ova prosidba ga je stajala čak i novčane kazne.

- Sumirao sam utiske u dva minuta, koštala me je veridba i bakljada. Naime, stigla mi je kazna 50.000 dinara za paljenje pirotehnika, ali vredelo je, neka - rekao nam je na samom početku Luka, sa širokim osmehom na licu.

Kako je dodao, to je za Aneli bila noć za pamćenje, budući da je dobila mnogo iznenađenja za rođendan. A onda je odmah rekao da njih najviše podržava njegova majka Biljana, koja je u svim situacijama uz Aneli.

- Nema šta majka da kaže toliko rečima, koliko pokazuje delima. Ona je za Aneli i jer je i moja mama prošla dosta u životu. Dugi niz godina ima problema sa anksioznošću, tako da kroz Aneli negde vidi i sebe. Biljana ima više unučadi i ona generalno voli decu, ali je vezana i za Noru (ćerku od Aneli). Njihov prvi susret je bio zanimljiv, Nora često kaže da bi volela da ode kod Bilje, tamo se igra sa decom. To je jedna lepa atmosfera - rekao je Luka.

Iako je njegov i Anelin odnos u Eliti bio buran, kaže da sada plove mirnom lukom, jači i vezaniji nego ikada pre.

- Mi smo par koji je dosta toga preživeo u rijalitiju, ne mislim samo zbog toga što su nas negativno komentarisali i nisu nas podržavali, već i zato što sam ja dosta doprineo tome da Aneli ne veruje u nas. Loše sam reagovao, ali sada nema toga napolju. Živimo jedan normalan život i sada znamo šta su nam prioriteti. Da provodimo vreme zajedno, ali i da ona i ja imamo svoju slobodu.

Aneli je prava domaćica

Kako Luka kaže, Aneli se u privatnom životu pokazala skroz drugačije od onoga što je on video u rijalitiju. Ona je posvećena kući i kako kaže, prava je domaćica.

- Pitam je pre neki dan da li je moguće da mi je oprala, opeglala i složila stvari, a ona kaže da je to valjda normalno. E ja nisam navikao na to. Jako je pedantna i obazriva, gleda da sve u kući bude kako treba - pohvalio je Luka svoju verenicu.

Sledeći korak koji nekako prirodno dolazi jeste svadba. Luka sa širokim osmehom govori o tome da već imaju planove.

- Što se svadbe tiče, Aneli i ja smo pričali na tu temu. Ako sve bude kako treba dogodine na leto će biti svadba. Mnogi komentarišu da smo požurili, ali kada prođeš pet meseci oluje kao mi i izađete pa vidite da među vama vlada samo poverenje, svadba je logičan sled.

Sin me podržava, bivša nije upoznala Aneli

Na pitanje kako je njegov sin prihvatio celu situaciju i njegovu novu partnerku, Luka tvrdi da je on srećno i zadovoljno dete koje mu ništa ne zamera.

- Moj sin je odrastao čovek ima 14 godina, sam ide na treninge i u školu. Razmišlja svojom glavom i zna da ono što tatu čini srećnom, čini i njega srećnim. Kada bih ja bio nesrećan, onda bi verovatno imao nešto da mi zameri. Ovako je on srećno dete koje dobija svu pažnju ovog sveta.