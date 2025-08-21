Slušaj vest

Marko Miljković je na društvenim mrežama objavio tužnu vest. Bivši učesnik rijalitija je okačio crno-belu sliku na kojoj je sa ocem, a ispod je napisao:

- Čuvaj mamu. Tri godine je sama. Počivajte u miru, voli vas sin.

Marku Miljkoviću umro otac Foto: Instagram

Daleko od javnosti

Otac Marka Miljkovića nikada nije voleo da se eksponira u javnosti, a samo jednom prilikom se oglasio za medije, nakon što su Luna i njegov sin bili u rijalitiju.

- Marko voli Lunu sigurno! Video sam i na televiziji, a i sam mi je pričao. Ona bi kod njega živela kao carica, ali ne sme da laže, vara i gleda u drugoga. Ne ulazim u to da li je ona njega prevarila s Gastozom, ali morala bi da ispoštuje Marka hiljadu posto - govorio je svojevremeno Dobrivoje za Skandal i dodao:

- Što se tiče muško-ženskih odnosa, mora da ga poštuje, jer on s te strane neće da pogreši. Neće da bude s drugom, neće da je prevari i isto očekuje od nje. To je za njega najteža greška sa ženske strane. Imao je on dosta devojaka, ali koja god je tako nešto uradila, on bi to odmah sutradan raščistio. Mora da mu svaka bude verna hiljadu posto.

Izgubio majku pre tri godine

Podsetimo, majka rijaliti učesnika Marka Miljkovića Nedeljka Miljković, preminula je iznenada pre tri godine u Brusu. Marko se od nje tada oprostio emotivnom porukom, kao i njegova supruga Luna Đogani, koju je Nedeljka mnogo volela.

