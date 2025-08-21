Slušaj vest

Pevačica Maja Nikolić objavila je na Instagramu snimak na kom se izazovno uvija i pokazuje svoju roze haljinu, ona se potom fotografisala i to bojavila javno, međutim objava je napravila haos na društvenim mrežama.

Naime, Maja je fokus stavila na svoje bujno poprsje, međutim, mnogi su stava da je sada preterala, pogotovo što je bila u društvu male dece, te su pljuštali negativni komentari.

- Ovo je skandalozno i sad je stvarno preterala. Znamo da voliš Majo ovako da se slikaš, ali samo bar malo pristojnosti pred decom - bio je jedan od komentara na društvenoj mreži "Iks".

Maja Nikolić vulgarno obučena pred detetom Foto: Printscreen

Bila na odmoru u Grčkoj

Inače, Pevačica Maja Nikolić do nedavno je boravila u Grčkoj odakle se redovno oglašavala.

Kako je uvek spremna da nas iznenadi svojim postupcima i izjavama, a tokom dana je objavila fotografije u kupaćem kostimu koje ne prestaju da se komentarišu.

1/9 Vidi galeriju Maja Nikolić ortoza Foto: Printscreen/Instagram

Maja se naime, snimila iz svakog ugla u minijaturnom, crnom bikiniju, a grudi samo što nisu ispale, što se kod nje kada je stajling u pitanju, često može videti.

Pogledajte dodatni snimak: