Slušaj vest

Pevačica Maja Nikolić objavila je na Instagramu snimak na kom se izazovno uvija i pokazuje svoju roze haljinu, ona se potom fotografisala i to bojavila javno, međutim objava je napravila haos na društvenim mrežama.

Naime, Maja je fokus stavila na svoje bujno poprsje, međutim, mnogi su stava da je sada preterala, pogotovo što je bila u društvu male dece, te su pljuštali negativni komentari.

- Ovo je skandalozno i sad je stvarno preterala. Znamo da voliš Majo ovako da se slikaš, ali samo bar malo pristojnosti pred decom - bio je jedan od komentara na društvenoj mreži "Iks".

Maja Nikolić vulgarno obučena pred detetom
Maja Nikolić vulgarno obučena pred detetom Foto: Printscreen

Bila na odmoru u Grčkoj

Inače, Pevačica Maja Nikolić do nedavno je boravila u Grčkoj odakle se redovno oglašavala.

Kako je uvek spremna da nas iznenadi svojim postupcima i izjavama, a tokom dana je objavila fotografije u kupaćem kostimu koje ne prestaju da se komentarišu.

Maja Nikolić ortoza Foto: Printscreen/Instagram

Maja se naime, snimila iz svakog ugla u minijaturnom, crnom bikiniju, a grudi samo što nisu ispale, što se kod nje kada je stajling u pitanju, često može videti.

Ne propustiteStars"MILI, NEĆEŠ POGINUTI, IDEŠ SA MNOM" Hit izjava Maje Nikolić u avionu: Putnik krenuo da paniči, pevačica ga smirivala
screenshot-20231210-225015.jpg
Stars"LUDAKU!" Desingerica objavio fotku, zbog onoga što drži u ruci sve frapirao, Maja Nikolić nije mogla da se suzdrži, pa javno komentarisala!
des.jpg
StarsSKANDAL U EMISIJI KOD SANJE MARINKOVIĆ! Pevačica je nazvala glupačom, ološem i kompleksašicom, a onda je PREKINUT PROGRAM: Nemoj da si me pozvala više...
Sanja Marinković
StarsMAJI NIKOLIĆ OPADA KOSA! Pevačica morala da se ošiša: Zbog trauma i svega što sam prošla...
nikolic majja.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

"SLOBA RADANOVIĆ BI I DALJE PEVAO U DVORIŠTU, DA NIJE BILO RALETA" Maja Nikolić progovorila o kolegi - Od njega ne bi bilo ništa, nema najbolji glas Izvor: Kurir televizija