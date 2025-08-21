Slušaj vest

Voditeljka Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi, a isti slučaj je i na društvenim mrežama.

Dragana je proteklih dana bila na odmoru u Portugalu, a sada je objavila fotografiju u kupaćem kostimu na Instagramu.

Naime, ona je pozirala u belom bikiniju na plaži sa ogrtačem preko, a njeno vitko telo bilo je u prvom planu.

"Svako ima neko mesto na koje želi da se vrati…", napisala je kratko u opisu objave.

Inače, Kosjerina je u braku sa stomatologom Bojanom Perduvom, sa kojim često putuje. Iako ne voli da priča o privatnom životu, jednom prilikom je pričala o njihovom odnosu.

Dragana o odnosu sa suprugom stomatologom

Na pitanje da li nekada doza ljubomore može da "podgreje" strast u vezi, da odnos ne bi postao monoton, Dragana je nedavno za Blic odgovorila:

- Ako odnos zahteva "podgrevanje" ljubomorom, onda je to odnos koji je na lošem putu. Stabilan odnos ne znači monotoniju, već mir, koji potom obogatite zabavom, dobrim provodom, putovanjima, zajedničkim interesovanjima...

Ne krije čime ju je Bojan osvojio

- To je jedna kombinacija karaktera, pojave i energije - poručila je kroz osmeh jednom prilikom Dragana.

