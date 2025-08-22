Slušaj vest

Aneli Ahmić po izlasku iz rijalitija "Elita 8", često svoje slobodno vreme provodi u Beogradu.

Ona zajedno sa verenikom Lukom Vujovićem ima raznolike aktivnosti, a sada su iskoristila dan kako bi uživali na bazenu.

Aneli je u poslednje vreme aktivna na svom Instagram profilu gde je sada objavila fotografije u bikiniju i pokazala obline.

Kupaći kostim koji je nosila na intimnim delovima imao je natpis: "Zver", a komentari na račun njenog izgleda su se nizali.

Aneli Ahmić obukla kupaći na kom piše: Zver Foto: Printscreen Inastagram

Asmin o veridbi Aneli i Luke

Oglasio se bivši partner Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, koji je prokomentarisao njihovu veridbu Luke i Aneli.

- Želim im mnogo sreće, ljubavi i uspeha! Vidim da je Nora srećna pored njih i da se Luka i Biljana baš mnogo posvećuju Nori, što je za mene jako bitno i lepo! Tako da im želim svu sreću ovog sveta i nadam se da će opstati - rekao je Alibaba, a onda je u izjavi za Pink.rs dodao:

- Slala mi je podrška neki klip gde se Luka igrao sa Norom na nekom selu što su bili i tu sam video da je Nora onako baš srećna. Tad sam promenio mišljenje o Luki i stvarno bih voleo da opstanu i da ne bude niko povređen! Sa moje strane nikad lošu reč čuti neće ni Luka ni njegova verenica.

