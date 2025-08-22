Slušaj vest

Voditeljka Dragana Kosjerina danas je napunila 38 godina, što mnoge iznenađuje budući da izgleda znatno mlađe.

Dragana važi za jednu od naših najlepših TV lica, a njenom privatnom životu se zna mnogo u javnosti.

Kosjerina je rođena 1987. godine u Sarajevu, odakle se sa 5 godina preselila u Beograd. Prvo se bavila manekenstvom, svoju karijeru je započela u 17. godini. Nakon niza uspeha, 2004. je osvojila titulu Miss Teen i bila je jedan od top modela agencije Models.

- Pred kamerama sam, još od detinjstva, bila veoma opuštena. Prvo iskustvo na velikom setu imala sam u Istanbulu, kada sam kao model snimala reklamu za šampon. Fenomenalna američka produkcija došla je s brdom opreme, a ja sam bila tretirana kao filmska zvezda. (smeh) Imala sam dublerku na kojoj su nameštali svetlo, ja bih samo došla da snimim scenu. Prvi put poželela sam da budem neko s televizije. Kad sam to postala, shvatila sam da ovde nema glamura već napornog rada, ali sam baš srećna - rekla je Dragana tada.

"Oca nisam videla četiri godine"

Ona se jednom prilikom prisetila i rata i ispričala da je sa izbegla iz rodnog Sarajeva i da da taj period života pamti kao veoma traumatičan.

- Prvo pomislim na izbeglištvo. Drugo, oca nisam videla četiri godine. Kada se naša porodica konačno ponovo sastala, kad smo videli da smo svi tu živi i zdravi, trebalo je kreirati novi život. Potom se cela priča završila razvodom roditelja, što je isto trauma. Ne želim da ovo zvuči patetično, ali tokom celog mog detinjstva smenjivale su se ozbiljne turbulencije. Zbog toga sam veoma brzo odrasla. Negde sam pročitala da su na porodicu najviše usmerena deca iz rasturenih domova. To je istina. Ne prođe dan da se s mojima ne čujem telefonom, a u međuvremenu razmenimo ko zna koliko poruka - ispričala je bila Dragana.

Kako je Kosjerina manekenske građe, njena njena visina iznosi 176 cm, a uz to uvek nosi i visoke potpetice, pa tako u većini slučajeva izgleda dosta više od ljudi oko sebe.

