Na estradi se često priča o raskidima, svađama i razvodima na pretek. Ali ovi parovi dokazuju suprotno. Da ljubav može da traje i bez zakletvi pred matičarem. Njima ne treba papir da bi se voleli, niti svadba da bi dokazali da su porodica. Možda baš zato njihovi odnosi opstaju i traju duže od mnogih zvaničnih brakova.

U nastavku saznajte koji su to poznati parovi koji su bili na korak od venčanja, ali su ostali – nevenčani.

"Da" samo pred Bogom

Nikola Rokvić i Bojana Barović su sudbonosno "Da" izgovorili pred Bogom, ali ne i pred matičarem. Danas imaju troje dece i važe za jedan od najskladnijih parova sa naše scene.

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić su u vanbračnoj zajednici od 2009. godine, a danas imaju četvoro dece. Njihova veza započela je još dok su bili tinejdžeri,a svadbu su nekoliko puta planirali, ali nikada to nisu sproveli u delo.

- Što se tiče mog sudbonosnog “da”, nadam da će to biti jednog dana. I suprug i ja smo tradicionalno odgajani, volimo svadbe i rado odlazimo na njih. Da se Vujadin pita, to bi bilo odmah i sad, ja malo to kočim jer sam žensko koje voli da sve bude precizno - ispričala je svojevremeno Vasilejvićeva.

Vesna i Đole Đogani - Traume iz prvog braka

Denser i nekadašnja plesačica iz njegove plesne škole svoju ljubav započeli su davne 2003. godine nakon što se Đole razveo od tadašnje supruge Slađe Delibašić.

Oni traju više od dve decenije, a i nakon toliko godina važe za estradni par koji spada u grupu onih koji su u vanbračnoj zajednici. Osim uspešne karijere koju zajedno grade, Đole i Vesna imaju dvoje dece, sina i ćerku.

- Mi se još nismo venčali. Jednom sam se oženio i razveo se. Sad se plašim da se opet ne razvedem. Ovako nam je lepo, preko 20 godina, a sa Slađom sam bio 10 - rekao je jednom prilikom Đole, dok se Vesna složila da je i njoj ovako odlično.

Ivana Selakov je 16 godina sa partnerom Peđom. Oni imaju ćerku, ali im potpis kod matičara ne pada na pamet o čemu je Ivana pričala za medije.

- Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno – ispričala je nedavno Ivana za Grand.

