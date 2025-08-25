Slušaj vest

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da je Ana Nikolić u subotu veče policiji prijavila dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, novi detalji incidenta isplivavaju na površinu.

Pevačica je posle svađe s kompozitorom, kako Kurir saznaje, toliko bila besna da je kolima proletela kroz kapiju i tom prilikom oštetila rampu koja je instalirana na zid. Skandal se dogodio u njegovoj vikendici na Avali, koju je naša ekipa juče obišla, a gde su se njih dvoje posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa.

Ozbiljni problemi

Uverili smo se sve na licu mesta

Detalje incidenta nam je otkrio izvor dobro upućen u celu situaciju, koja je kulminirala zbog pevačica s kojima Ratković sarađuje.

- Zaposleni u policiji u Belom potoku su bili iznenađeni kad je pevačica Ana Nikolić uletela u stanicu i počela da viče. Ona je najpre bila u obližnjem hotelu i na pumpi, gde se raspitivala za nadležnu policijsku stanicu. Bila je vidno uznemirena i rekla je da je probila ogradu na kući da bi glavom bez obzira pobegla od svog partnera. Požalila se i na ljude iz tog hotela, od kojih je tražila da pozovu policiju, i govorila kako niko nije hteo da joj pomogne. Kako smo dalje shvatili, incident je nastao zbog ljubomore. Njoj smeta što je njen partner na vezi s njenim koleginicama i to je bio okidač koji je doveo do, kako ona tvrdi, nasilja - priča naš sagovornik.

Kao rogovi u vreći

Komšije u šoku i neverici

Prema njegovim rečima, i finansije su bile jedan od problema.

- Ana je toliko bila uznemirena da je teško moglo da se razume o čemu priča, a još teže da se poveže. Pominjala je imena nekih ljudi i novac. Govorila je da je ona svima činila i izlazila u susret i da više neće dozvoliti da je iko prevari za pare. Uglavnom, situacija je bila veoma nejasna jer je ona nepovezano govorila i videlo se da je pod velikim stresom - priča naš izvor upućen u slučaj.

Raletove komšije s kojima smo razgovarali bile su prilično iznenađene.

- Kod njega se često čuju cika, vika i dreka. Ne mešamo se, niti znam ko je ona, ni ko je on. Bilo bi lepo da poštuju kućni red, ali njihova stvar, samo da ne bude nasilja, to nije baš lepo, neka se raziđu ako ne mogu zajedno da funkcionišu - priča jedan od stanovnika ovog kraja kog smo sreli u ulici u kojoj se nalazi Raletova kuća.

Podsetimo, Ana je u izjavi za Hajp nakon što je prijavila Raleta za nasilje poručila da u kuću na Avali više nikada neće kročiti, dok je Rale nakon što je dao izjavu u policiji rekao da je dobio zabranu prilaska pevačici od 48 sati.