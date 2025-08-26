Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je nekoliko dana boravila u Crnoj Gori, gde je po drugi put tokom sezone imala nastup u najvećoj diskoteci na Crnogorskom primorju.

Svetlana Ceca Ražnatović (2).jpeg
Foto: Privatna Arhiva

Pevačica se nije odmah vratila u Beograd u svoju vilu na Dedinju, gde su u toku radovi na terasi, pa je malo slobodnog vremena iskoristila i kako bi uživala u svom stanu u Bečićima.

Ceca u Crnoj Gori Foto: Privatna Arhiva

Ceca ovog leta nije viđena ni na jednoj crnogorskoj plaži, ali je zato vreme provodila po luksuznim restoranima, a u jednom od njih uslikao ju je naš čitalac dok je bila na ručku. Ona je bila vrlo raspoložena i u opuštenom izdanju, a svoje oči je od radoznalih pogleda sakrila velikim sunčanim naočarima. Njoj su tokom ručka prilazili i fanovi koji su je prepoznali, a Ceca je, kao i uvek, svima izašla u susret i ljubazno se fotografisala sa svima.

Podsetimo, iako su se ove godine njene kolege žalile na lošu sezonu i malo ljudi na nastupima, ona ističe kako tih problema nema.

Svetlana Ceca Ražnatović (3).jpeg
Foto: Privatna Arhiva

- Bogu hvala da je berićetno. Publika je oduvek birala koga će i zašto će, jer ne možeš da je usloviš. Ili te vole, ili te ne vole. Ja sam pauzirala prošle godine, bilo je u planu da se radi album, pa sam odbila dosta koncerata... Nemam tih problema, radim non-stop u poslednjih 30 godina - rekla je Ceca za Pink.

17.jpg
Foto: Kurir

