Pevačica Ana Nikolić je pretrpela nasilje od strane sada već bivšeg partnera Gorana Ratkovića, a ovu vest su mnogi njeni fanovi dočekali sa rečima utehe i podrške.

Pevačica Saška Karan sada se ovim povodom oglasila i otkrila da Raleta dugo poznajte, kao i da smatra da je između njih strastvena ljubav, ali da osuđuje nasilje koje se desilo.

– Raleta poznajem i znam ga kao vrlo korektnog i kao ok momka. Simpatičan i na svoj način luckast. S druge strane imamo Anu Nikolić mladu i lepu ženu koja je takođe luckasta i čudnovata – rekla je Saška.

"Ja tu vidim jednu žestoku strastvenu ljubav"

- Iznenadila sam se kad sam videla Anin video. Teško je komentarisati takvu priču tj. par koji se voli na jedan nenormalan način. Definitivno sam protiv nasilja svake vrste bilo da je u pitanju žena ili muškarac. U slučaju Ane i Raleta ja tu vidim jednu žestoku strastvenu ljubav. Samo da ne ubiju jedno drugo, odnosno da ne izgore u toj ljubavi. Ana ima moju podršku – dodala je Saška Karan za "Hype".

Drama u zdravstvenoj ustanovi

Detalji incidenta između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta iz dana u dan isplivavaju na površinu. Nakon što je pevačica prijavila kompozitora za nasilje, ona se uputila u Urgentni centar na pregled. Međutim, ni tamo nije imala mira, već je napravila scenu, o čemu je Kurir pisao pre par dana.

Zahtevala je da je prime preko reda iako joj je ljubazno objašnjeno da je jedan pacijent pre nje, što je nju razbesnelo. Kad ju je medicinsko osoblje zamolilo da malo sačeka, ona je počela da viče, lupila pesnicom o pult, okrenula se, otišla i nije sačekala pregled.

O tome svedoči očevidac koji se zadesio na licu mesta:

- Videlo se da je Ana bila uznemirena i pod stresom, ali i veoma uzbuđena. Nije imala strpljenja i nije htela da čeka na pregled. Non-stop je nešto pričala, ali to nije bilo moguće razumeti zbog njenog stanja. Iako su pokušavali da je smire, ona se ljutito okrenula i otišla - priča naš izvor.

