Pevačica Ana Nikolić doživela je opravu dramu proteklih dana zbog incidenta sa bivšim partnerom Goranom Ratković Raletom, a sada se oglasila na Instagramu i svima stavila do znanja kroz kakav emotivni lom prolazi.

Nikolićeva je podelila fotografiju iz dnevne sobe na svom profilu i uz nju napisala "Hvala Vam svima na nesebičnoj podršci, znači mi, znam da nisam sama"

Podsetimo, pevačica se našla u centru skandala nakon sukoba sa Raletom, a šokantne scene koje su isplivale ostavile su javnost bez teksta.

Ana sada jasno stavlja do znanja da joj je podrška njenih obožavalaca najveća snaga u teškim trenucima.

Drama u zdravstvenoj ustanovi

Detalji incidenta između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta iz dana u dan isplivavaju na površinu. Nakon što je pevačica prijavila kompozitora za nasilje, ona se uputila u Urgentni centar na pregled. Međutim, ni tamo nije imala mira, već je napravila scenu, o čemu je Kurir pisao pre par dana.

Zahtevala je da je prime preko reda iako joj je ljubazno objašnjeno da je jedan pacijent pre nje, što je nju razbesnelo. Kad ju je medicinsko osoblje zamolilo da malo sačeka, ona je počela da viče, lupila pesnicom o pult, okrenula se, otišla i nije sačekala pregled.

O tome svedoči očevidac koji se zadesio na licu mesta:

- Videlo se da je Ana bila uznemirena i pod stresom, ali i veoma uzbuđena. Nije imala strpljenja i nije htela da čeka na pregled. Non-stop je nešto pričala, ali to nije bilo moguće razumeti zbog njenog stanja. Iako su pokušavali da je smire, ona se ljutito okrenula i otišla - priča naš izvor.

Poručila Raletu

- Raletu bih poručila. Sraletu bih poručila da ne sere više, da začepi gubicu jer ako počnem da pričam sve od početka, neće mu biti dobro. Sramoto za muški rod. Hermafroditu. Ti treba da promeniš pol, bre, dečko. Tebi bih poručila da promeniš pol. Lažeš, na Boga ne misliš. Ali ima Boga. Neće mnogo proći. Neće ti biti dobro. Sramoto, sram te bilo. Dokle više. A što si lagao mene dve godine. Šta sad lažeš? Budi, bre, gospodin čovek i reci. Da, p*čka sam, da. Smrad sam, da. Lagao sam. Da te neko iole poštuje, bre, dalje, bre. Ološu jedan, bre. Sramoto jedna, bre. Sram te bilo, bre. A moje dete. Je toliko veliko da sve zna.

Ne može više niko nju. Niti da mi pretite to dete. Pa nije moje dete kutija, bre. Prazna kutija kao ti, za Novu godinu, ispod jelke. To si ti. Prazna kutija. Prazan poklon. Hodajuća laž. Lažu pokretu. Čovek čim zine slaže. Sramoto jedna. Ja sam ti verovala. Ja sam išla s tobom. Po bolnicama te vodila. Tebe, oca, redom. Koga god je trebalo. Jel te nije, bre, sramota, bre, više da lažeš, bre - rekla je Ana, da uz video dodala ispovest koju je dao Rale i priča o Bosni, aludirajući da je sve to izmislio kako ga je ostavila na pumpu.

