- Ana Nikolić je živela stotinak metara od mene. Još sam bio klinac, ona već devojka. Pojavila se na trećem kanalu, pevala nežno, sanjivo. Zatvorenih očiju. Ni nalik na ono posle. Sećam se jednom u našem kraju, sedeo sam na klupi pored reke. Ona priča nešto nekome. Vidiš, energija, stav, snaga. Sva gori da osvoji svet. Tada su joj oči bile zatvorene dok je pevala. Danas su širom otvorene, ali tužne i prazne - kaže Stefan na Instagramu i nastavlja:

- Drugi put sam je video iza zgrade kako plače. TV zvezda, a ja klinac kog ona ne vidi. Uvek su se oko nje motali neki stariji partneri koji su znali šta je najbolje za nju. A znali su samo šta je najbolje za njih dok su s njom. Prošlo je 20 godina od tada. Sve je negde nestalo, onaj nevini lik s početka. Mogla je da peva neke druge pesme, za neke druge ljude, tiho, nežno kao što je počela, a nakon 20 godina ona plače i tad je plakala, ali se krila da je niko ne vidi. Sad to snima i želi da vide, svi. Očaj, bes, krik. Valjda joj je lakše, a nije. Možda je samo neko trebalo da je voli, kao lepu ženu koja lepo peva. Ne. Ipak je svima bila samo projekat. Na kraju ostanu pesme i ime na estradi i praznina. Koja bi i dalje da zagrli i voli. Ali džaba kad ne veruje više nikome, a najmanje sebi - napisao je Stefan, komšija iz nekadašnjeg pevačicinog kraja.