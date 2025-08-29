Slušaj vest

Šuška se da je starleta Stanija Dobrojević u ozbiljnim pregovorima za ulazak u rijaliti "Elita 9", koja počinje u septembru, a sada se oglasio i njen dečko Asmin Durdžić.

Rijaliti učesnica Milena Kačavenda podigla je prašinu izjavom da će i Asmin ući sa Stanijom u rijaliti, kojoj je ponuđena ogromna cifra, a Durdžić je sada otkrio za koju sumu novca bi na tako nešto pristao.

- Ne ulazim u rijaliti. To Kačavenda loži budale, a možda je mislila pošto Stanija ulazi da ću ući i ja. Zapravo, ušao bih za pola miliona eura - kaže Asmin Durdžić i otkriva šta Staniji nikada ne bi mogao da oprosti.

- Ne mogu nikome da zabranim da se nabacuje Staniji, njoj se i napolju udvaraju muškarci, kao i meni žene. Ali, Stanija odlično zna kako da reaguje i kako treba da se ponaša. Nikada ne bih oprostio prevaru ni javnu ni tajnu. Previše sam ponosan da bi bilo šta praštao.

Asmin hoće da otvori farmu

Inače, nedavno su se pojavila informacije o Asminovom biznisu.

- Asmin je u poslednje vreme ozbiljno razmišljao o poslu kojim bi mogao da se bavi na duže staze i zaključio je da je poljoprivreda prava stvar. Poverio se prijatelju da hoće da otvori farmu, kupi stoku i pokrene proizvodnju mesa. Kaže da je to biznis koji uvek ima potražnju, a on želi da napravi nešto veliko i ozbiljno - kaže sagovornik Informera i dodaje da je Durdžić uveliko počeo sa realizacijom planova:

- Već traži ljude koji će čuvati životinje i baviti se svime oko njih, jer je svestan da sam ne može da vodi farmu tog obima. Njegova ideja je da to bude stabilan i siguran posao, ali i iznenađenje za Staniju koja uskoro stiže iz Amerike. Uveren je da će je oboriti s nogu kada vidi šta je sve spremio - priča izvor.

Kurir / Blic

