Danas se na groblju u Čačku obeležava godinu dana od smrti Bore Đorđevića, koji je preminuo 4. septembra, posle duge i teške bolesti. Legendarnom Bori porodica je ispunila poslednju želju i na njegovom spomeniku i postavila dve ukrštene gitare, baš kao što je on napisao u poslednjoj pesmi.

Frontmen grupe "Riblja čorba" dugo se borio sa opakom bolešću, a do kraja uz njega bila je njegova supruga Dubravkom. 

Bora Đorđević se tri puta ženio, s prvom suprugom Draganom rastao se samo dva meseca pre njene tragične smrti. On se iznenada se zaljubio u izvesnu Aleksandru iz Čikaga, koja je ubrzo postala njegova druga supruga. Ispostavilo se ipak da ni u ovom braku Bora Čorba nije pronašao sreću te se par razveo 2014. godine.

ŽENE SU MU BILE VEČITA INSPIRACIJA Njoj je napisao najveći hit, bivša žena ga molila da je ne ostavlja, čak dve su 30 godina mlađe Foto: Privatna Arhiva

Bora ni posle svega nije izgubio veru u ljubav te je u svoj život pustio lepu Dubravku Milaković, a njegova sadašnja, treća i, kako roker kaže, poslednja supruga, porušila je sva pravila koja je imao i promenila njegovu svakodnevicu“.

Muzičar se zbog ljubavi sa atraktivnom Slovenkom, koja je od njega mlađa 28 godina preselio u Ljubljanu, a venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini. Svojoj voljenoj Dubravki posvetio je roman „Pusto ostrvo“ na kojem bi kako kaže voleo ponekad da se nađe, ali bi i svoju suprugu kojoj na mnogo čemu može da zahvali, uvek poveo sa sobom. Što se i desilo – sa njom je išao na neka od najlepših putovanja i zavoleo ih.

Dubravka mu vratila veru u ljubav 

Roker je na ruci istetovirao i njen lik i posvetio joj je i ceo album „Da tebe nije“.

Ona mu je, kako je znao da kaže, vratila veru u ljubav i emocije. Pevač posle svega nije izgubio veru u ljubav, a Dubravka mu je pomogla da u svoj život uvede drastične promene i krene da živi kvalitetnijim životom.

Dubravka izbegava da se slika, čak je Bora veoma dugo nagovarao da objavi njene fotografije u knjizi. Trudili su se da sačuvaju svoju privatnost.

Nikad nije kasno da čovek spozna pravu ljubav, a Bora je napomenuo da je s Dubravkom spoznao njene najveće čari.

