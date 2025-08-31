Slušaj vest

Danas se na groblju u Čačku obeležava godinu dana od smrti Bore Đorđevića, koji je preminuo 4. septembra, posle duge i teške bolesti. Legendarnom Bori porodica je ispunila poslednju želju i na njegovom spomeniku i postavila dve ukrštene gitare, baš kao što je on napisao u poslednjoj pesmi.

Frontmen grupe "Riblja čorba" dugo se borio sa opakom bolešću, a do kraja uz njega bila je njegova supruga Dubravkom.

Bora Đorđević se tri puta ženio, s prvom suprugom Draganom rastao se samo dva meseca pre njene tragične smrti. On se iznenada se zaljubio u izvesnu Aleksandru iz Čikaga, koja je ubrzo postala njegova druga supruga. Ispostavilo se ipak da ni u ovom braku Bora Čorba nije pronašao sreću te se par razveo 2014. godine.

Bora ni posle svega nije izgubio veru u ljubav te je u svoj život pustio lepu Dubravku Milaković, a njegova sadašnja, treća i, kako roker kaže, poslednja supruga, porušila je sva pravila koja je imao i promenila njegovu svakodnevicu“.

Muzičar se zbog ljubavi sa atraktivnom Slovenkom, koja je od njega mlađa 28 godina preselio u Ljubljanu, a venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini. Svojoj voljenoj Dubravki posvetio je roman „Pusto ostrvo“ na kojem bi kako kaže voleo ponekad da se nađe, ali bi i svoju suprugu kojoj na mnogo čemu može da zahvali, uvek poveo sa sobom. Što se i desilo – sa njom je išao na neka od najlepših putovanja i zavoleo ih.

Dubravka mu vratila veru u ljubav

Roker je na ruci istetovirao i njen lik i posvetio joj je i ceo album „Da tebe nije“.

Ona mu je, kako je znao da kaže, vratila veru u ljubav i emocije. Pevač posle svega nije izgubio veru u ljubav, a Dubravka mu je pomogla da u svoj život uvede drastične promene i krene da živi kvalitetnijim životom.

Dubravka izbegava da se slika, čak je Bora veoma dugo nagovarao da objavi njene fotografije u knjizi. Trudili su se da sačuvaju svoju privatnost.