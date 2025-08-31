Slušaj vest

Mediji su uhvatili Aneli Ahmić i Luku Vujovića na aerodromu Nikola Tesla odakle su se vraćali sa letovanja u Turskoj.

Oni su podelili svoje prve utiske, pa i otkrili planove za naredni period.

- Taman smo se odmorili, odmah smo krenuli u nove radne pobede. Bilo nam je savršeno, pocrneli smo - rekla je Aneli.

- Pobegli smo od svih, bilo je prelepo, 10 dana smo uživali. Brzo je prošlo, kao jedan dan. Nakon obaveza, gostovanja u emisijima ili će Aneli neko vreme da provede sa Norom u Dubrovniku, a ja sa sinom ili ćemo zajedno svi da provedemo vreme u Dubrovniku - dodao je Luka.

O odnosu sa decom

Najveća pobeda im je što se Aneli lepo slaže sa Lukinim sinom, a Luka isto tako sa njenom ćerkom Norom.

- Upoznala sam Lukinog sina po izlasku, proveli smo tih par dana zajedno. Nora nam se kasnije priključila. Ima vremena za bebu, dobili smo na poklon, test na trudnoću, nećemo sad iskoristiti, ali možda jednog dana, dogodine, videćemo.

Mnogi ih napadaju zbog toga što im fanovi šalju materijalne poklone.

- Nama fanovi,odnosno podrška nam šalju poklone. Mi se obradujemo kako čestitki, tako i poruci, to je znak pažnje. To više nama znači, nego bilo šta drugo, stigla viljuška, kao vi živite od fanova. Mi smo odvojili vreme i da upoznamo te ljude, to su ljudi zrelih godina, nisu fanatici. Oni znaju i da ti daju savet

Aneli Ahmić sa Lukom Vujovićem na moru Foto: Printscreen Instagram

- Aneli nije skidala prsten kad je ulazila u vodu, držala ga je sve vreme da joj ne bi spao.

- Pričali smo o svadbi i o nekretnini. Dogovarali smo se gde ćemo je kupiti. To su nam planovi. Imamo zdrave ciljeve, gledamo da opametno da idemo ka napred.

