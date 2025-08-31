Slušaj vest

Nikola Rokvić i Bojana Barović imaju troje dece, a njihov sin Simeon, sada polazi u prvi razred.

Ponosna majka, Bojana Barović lepe vesti podelila je na Instagramu.

- Još jedan polazak u 1.razred i možda je sve drugačije i poznatije, samim tim i lakše ali su emocije definitivno iste. Srećan polazak u školu moj zlatni dečače i svima vama koji ćete sutra stajati i gledati kako koračaju u novo životno poglavlje… I da, otpustićemo koju suzu onu koja nosi ponos, radost, pomalo tugu i najvažnije veru da smo ih iz sigurne luke pustili u nove pobede", napisala je ponosna mama.

Rođendan

Nikola Rokvić obratio se sinu pre nekoliko meseci, kada su mu slavili rođendan.

Nikola Rokvić i Bojana

- Tatin sin, soko. Sećam se, dok je Bojana bila trudna, razmišljali smo o imenima… Bila su dva u opticaju. Drago, po mom deda Dragi, i Simeon, jer nam se to ime dopalo. Odlučili smo se za ime Drago jer je Bojana znala koliko bi mi to značilo. Zvaće se Drago! Bojani je termin bio 14. marta. Došao je 26. februar kada proslavljamo Sv. Simeona Mirotočivog. Bio sam taj dan sa prijateljima na ručku, uzeo rakijicu da nazdravim, kad zvoni telefon, meni se prosipa rakija, Bojana javlja - krenule jake kontrakcije - počeo je Nikola jednom prilikom i dodao:

- Brzo sam pošao iz centra grada prema Novom Beogradu, da je pokupim i da odemo u porodilište. Stajao sam na semaforu sa desne strane i u tom momentu ugledah hram Sv. Simeona. Razmišljam se, da stanem, da se pomolim i zapalim sveću za dobar porođaj. Opet glas sa druge strane mi govori: "Da li si ti normalan, ženi su ti krenule kontrakcije, a ti ćeš da svraćaš u crkvu?". Odlučim se ja da prepustim Bogu sve i pođem desno ka crkvi.

Pogledajte dodatni snimak: