Bivši partneri Kristijan Golubović i Kristina Spalević već nekoliko dana ne žive u istom stanu. Kristina je sa decom napustila porodični dom i preselila se u drugi stan, dok Kristijan finansijski pomaže Kristini.

Golubović je sada otvorio dušu o odnosu s Kristinom, deci i bivšoj ženi, ali i o mnogim drugima temama.

Da li bi se vratio u rijaliti?

- Ponuda uvek postoji i mogućnost ali mislim da mi se smučio zatvoren prostor, podseća me na robiju. Tamo si sa ljudima sa kojim ne želite da budete ali uđete zbog egzistencije. Imam decu, koja su mala, i želim da im stvorim što više, međutim imam i mladu ženu koja želi muža pored sebe i u tim razmacima dođe do razmirica jer nisi tu pa si tu. Ja sam postao otac na službenom putu. Poredim rijaliti sa zatvorom, a rijaliti je nekada gori jer namate telefon i posete. Možete da oštetite brak i svest, da bauljate i zabaljvate druge, a vaš život propada.

Kako si uložio novac koji si zaradio?

- Toliko sam uložio, a malo koliko sam zapravo hteo. Ja i Kristina zbog niskustva u zajedničkom životu i trošenju novca nismo uspeli da povučemo ručnu. Živeli smo gala i muški smo “rokali”. Pred kraj sam uspeo da povežem piliće i svinje, odoh u poljoprivredu. To će uvek da se traži, savetovali su me. Ušao sam u posao sa porodicom sa Kosova i očekujem da zarada bude od dve i po do pet hiljada evra na mesečnom nivou, ako je sve bude kako treba.

Mnogo se piše o svađi i životu na dve adrese tebe i Kristine, šta je istina?

- Prava istina je da smo Kristina i ja izgubili nas od problema i obaveza. Kristina nije imala u životu toliko obaveza ranije, a sada ima dvoje dece i mene džangrizavog nad glavom. Ja sam uvek neka zlatna sredina, ni puno ni malo da se ima. Živeo sam u najvećem džet setu, ali i u favelama, sva što dolazi prihvatam lagano. Kristina je drugačijeg kova. Što se tiče kuće nije se snašla, rasejana je i ne može mnogo da pruži zbog pređašneg života. Posvađamo se oko toga i ja je uvredim, moj život pun je loših stvari i ljudi, nažalost. Meni je porodica svetinja, ljubav postoji ali morali bi da poboljšamo unutrašnji mir. Imamo prioritete decu i da živimo fino, a da se ostavimo spoljašnosti.

A zašto se ona odselila, šta je pokrenulo tako veliku odluku?

- Pakao je počeo na letovanju. Na letovanje smo otišli po pogrešnom izboru, koren je to letovanje i sve je poljuljalo. Otišli smo na destinaciju koja je bezveze. Presedanje u dva aviona zbog sto evra manje karte, sa sve decom. Totalno nepromišljen potez sa njene strane. To je klošarska destinacija, nisu joj rekli ti što je savetuju. Imaš 150.000 evra u džepu i tražiš da uštediš sto evra, petsto i doživimo sve ono. Svađali smo se i promenilo se sve u nama da se ne poznajemo na trenutke. Od kako smo otišli tamo počeo je da se ruši naš svet.

- Stan koji je izabrala je takođe loš izbor (stan u kojem su bili zajedno), preskup stan na lošoj destinaciji. Prodavanje magle koje prolazi kod Ukrainaca i Rusa, to Kristina nije smela sebi da dozvoli da plaća 1500 evra u stanu koji ništa ne pruža. Dvoje dece u garaži i liftovima, ulica u kojoj te uvek neko zakači..horor..ja sam u hororu, a imate mogućnos da iznajmite vilu sa bazenom na Dedinju. Na toj Siciliji sam bio nekoliko puta i nikada na mene nije ostaila utisak, ne znam šta sam tražio sem da se predivan odnos pretvori u pakao. On je otišla iz ovog stana sa decom, skloni se udahni malo. Tu sam oko dece odlazim tamo.

Da li bi tvoj ulazak u rijaliti popravio ili pogoršao taj odnos?

- Moj ulazak u “Elitu” uništio bi našu vezu i to ne bih mogao da dozvolim jer mi je stalo do porodice. Publicitet je nju kao mladu porometio. Uticao sam da shvati sa kim je u braku. Zarađivala je od toga, imala je svoj dinara ali uvek sam govorio: nemoj da budeš instagramuša i u medijama samo vatre i lajkovi, paćenici nego da imaš priču o treningu, porodicu. Sve to kao selfi liftu, kuhinji...to je aut. To je popularno među ženama koje nemaju porodicu. Ne bih kao što je bila pre samo suvu fotografiju da bi neko rekao da je riba. Sve imajuiste usne, zube, s**e, stav i kosu. Ne mogu da shvatim to kloniranje.

Kakav odnos sada imaš sa ćerkom iz prethodnog braka?

- Nikada bolji odnos, dobijam svakih desetak dana poruku od Vere. Poslao sam joj neku pesmicu tatina princeza, kupio sam joj neke stvari da joj pošaljem. Volela bih da je u Beogradu i ona bi mi bila sada neki filter da izađem malo sa njom, voleo bih da Lazar nije u Nemačkoj na tom ajde da kažem na tom poslu, da mu se izjadam. Na danšnji dan je umrla moja bivša supruga Danijela, posebno sam emotivan, otišao bih joj na groblje da ostavim cvet. U glru mi neka knedla, samo što ne dođem do suza šta me snašlo.

U kakvom si odnosu sa Ivanom, bivšom ženom? Njoj je ranije Kristina smetala?

- Kristina nema pravo da kritikuje Ivanu u bilo kom smislu, Ivana se nije ogrešila o Kristinu ništa. Kristina je došla u moj život po mom izboru, Ivana nije došla u njen život. Ivanu smatram jedom od najčestitijih osoba koje sam ikad video i do groba i u grobu ću biti pokajan šta sam uradio toj ženi to što sam uradio, ali ja sa Kristinom imam predivnu ljubav i desilo se. Voleo bih da ostarim pored nje, obožavam je. Videćemo šta će biti.

Imaš meč sa Vukom Mobom, u kakvim ste odnosima?

- Dugo godina j on mene poštovao fizički i kao ličnost jer sam sa njegovim ocem bio korektan, desilo se da budemo jednom u rijalitju zajedno i nabacio sam mu nešto bio je u nekom čoporu. Nikada nije prešao granicu, ali opet ovde je došao sa nekom pričom da se potuče u ringu.

