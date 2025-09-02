Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić nalazi se u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zbog, kako je rekao njegov menadžer, problema sa jetrom. Bešlić je jedan od omiljenih pevača i podrška mu stiže od kolega sa svih strana.



Nikola Rokvić objavio je zajednički video sa Halidom koji za pevača predstavlja drugog oca.

- Veliki pevač ali još veći čovek! Veliki prijatelj mog oca i naše porodice! Sećam se dolaska u Sarajevo i radosti što ću prisustvovati njegovom koncertu u velikoj Zetri! Bila je to 2008. godina! Sutradan sam imao svoj prvi nastup u diskoteci Akva!

Kada me je video pored bine, bez planiranja me je pozvao na scenu i zamolio da otpevam jednu pesmu!

Rekoh mu, može “Moj dilbere”. Od tog trenutka moja karijera ide uzlaznom putanjom… Rekao mi je tada Halid “Sada kada te je Sarajevo ovako primilo, bićeš zvezda”. Halidu dugujem mnogo, u šali ga zovem 2. ćaletom - napisao je Rokvić u postu.