Svi bruje o Aleksandri Babejić, devojci zbog koje je pukla veza Kristijana i Kristine, a mi smo tokom trajanja Farme posetili njenu baku koja za svoju unuku nije imala lepe reči, te nam je otkrila šokantne detalje.

Javnost je svojevremeno ostala šokirana Aleksandrinom pričom u okviru koje je iznela uznemirujuće detalje iz svog života i time pokrenula lavinu komentara čitave nacije.

Tvrdi da je bila žrtva nasilja

Ona je otkrila kako je bila žrtva zlostavljanja svoje majke, te da ju je silovao komšija, a da je utehu, mir i novi život pronašla u Bosni i Hercegovini kod pevačice Gage Filipović.

Tada ste na našem portalu mogli da čitate ispovest pomenute pevačice koju smo kontaktirali i koja je govorila o čitavoj situaciji otkrivši nove detalje misteriozne sage.

Tragom svih informacija ekipa Kurira je tada odlučila da poseti Aleksandrino rodno mesto, ali dolazak do njenih najbližih nije bio tako lak.

Naime, prvo smo se zaputili u Kučevo, nadomak Požarevca, jer je Aleksandra u svojoj ispovesti, navela da je živela u tom mestu.

Satima smo razgovarali sa meštanima i prolaznicima, a svi su bili saglasni da ne znaju o kome se radi, da prvi put čuju za tu devojku, dok su nam neretko i govorili kako je rijaliti učesnica verovatno sve izmislila, pa i mesto u kom je živela.

Naposletku smo naišli na jednog lokalca koji nam je otkrio da ne zna ko je aktuelna učesnica Farme, kao ni ko je njena porodica, ali da mu je prezime poznato i da misli da se u mestu Neresnica, koje je udaljeno 15 km od Kučeva nalaze Babejići, otišli smo do tamo, a onda su nas usmerili u selo pored, Duboku, za koje su tvrdili da je zapravo mesto u kom je intrigantna rijaliti učesnica živela. I bili su u pravu.

Na samom ulazu u pomenuto selu sreli smo baku koja je odmah prepoznala o kojoj je porodici reč, te je bila raspoložena da nam kaže nešto više.

„Aleksandrina majka se udala treći put, ona ima dva sina iz prvog braka, ima nju iz drugog, a sada je otišla kod novog. Znam da je ova mala (Aleksandra) pobegla iz ovog mesta kada joj je otac umro, mi ovde preko pet godina nismo čuli ništa o njoj, imam komunikaciju sa njenom babom, ona mi je i rekla da joj je unuka na „Farmi“. Ona je spominjala i neku crnu magiju u tom rijalitiju, to nije tačno, ušla je tamo da se promoviše pa sve izmišlja.“

Nakon razgovora sa gospođom susreli smo se sa meštanima ispred lokalne kafane, a jedan nam je otkrio i ulicu u kojoj žive Aleksandrini baba i deda.

Popeli smo se do jednog sokaka, a potom nam je sugrađanin pokazao i njihovu kuću. Kada smo se pojavili ispred dvorišta pozvonili smo, a otvorila nam je starija gospođa. Predstavili smo se, a ona nas je pozvala da uđemo u njen dom.

Aleksandrina baka nije imala lepe reči za unuku

Aleksandrina baka, Lalica Todorović, nije krila tugu zbog zamršenog odnosa sa unukom. Ispričala nam je svoju stranu priče, koja je sušta suprotnost od Aleksandrine.

Da li ste ispratili Farmu? Vaša unuka je ispričala svoju tešku životnu priču.

- Ona laže. Imala je sve od oca. Išla je gde je htela. Putovala je po Zrenjaninu, Beogradu, Kučevu, dok joj je otac bio živ…

Da li je za njeno loše odrastanje kriva njena majka, kao što Aleksandra tvrdi?

- Za šta je kriva majka? Njena majka se udala. Našla je švalera i otišla. Aleksandra nije ni školu završila.

Kako komentarišete to što je Aleksandra ispričala da vaš sin nije primetio da nju majka zlostavlja?

- Kada je on čuo da njena majka živi sa drugim, nije došao kući. Aleksandra je pokupila svoje stvari i otišla sa njom. Kad je moj sin preminuo, Aleksandra je došla iz vojske. Bila je na vojnoj akademiji. Pokupila je 2.000.000 dinara iz stana. Nakon toga je otišla ponovo u vojsku, pa kad se vratila me je pretukla. Udarila mi je šamar, sa njom je bio čovek kojeg je optužila za silovanje.

Da li je istina da je Aleksandra bila silovana od strane tog čoveka?

- Nije je silovao, zapravo ne znam da li je, istina je da je išla sa njim i to je nešto što su svi znali. Hteo je i da bije mog sina jer je on hteo Aleksandru da odvede kod doktora, a tražio je i 100.000 dinara od mog sina i pretio mu batinama. Na kraju su on i Aleksandra sve pokupili što smo imali i otišli su.

Da li ste imali kontakt sa unukom u poslednjih šest godina koje je provela u Bosni?

- Ne, nismo imali kontakt sa njom, da deda nije toliko bolestan i da neće skoro da umre mogao bi i on to da potvrdi. Ja sam želela da se brinem o Aleksandri nakon smrti svog sina, ali to ona nije htela već je pokupila sve pare i pobegla.

Da li je tačno da ste jurili Aleksandru nožem, što je ona ispričala, zbog kuće u kojoj sad živite, a koju je trebalo da nasledi?

- Dovela mi je tokom noći policiju, sve je izmislila, ja je nisam jurila sa nožem. Nakon što me je prijavila više je nisam ni videla.

Da li vam je snajka pravila probleme dok je živela sa vašim sinom obzirom da je Aleksandra nju nazvala "nasilnicom"?

- Ne, sa njom sam se super slagala, imale smo dobar odnos i sve je bilo kako treba.

Aleksandra kaže da je njena majka vašem sinu bacala magiju, da li znate nešto o tome?

- Ma kakva magija, to ne postoji, da postoji mi bi svi ovde umrli od toga.

Šta biste Aleksandri sada pred našim kamerama poručili?

- Šta da joj kažem sem da laže. Ona sve laže. Ona ne zna gde je grob njenog oca, mog sina, ja tamo idem stalno, a ona nikada nije otišla. Ipak, ako bi se pokajala, ja nisam zlopamtilo i oprostila bih joj.

Nakon razgovora sa Aleksandrinom bakom, uputili smo se dalje kod komšije koji nam je rekao da je čuo da je učesnica "Farme" bila sa tim čovekom, ali da je on oženjen i da je imao sve vreme uporednu vezu.

Otišli smo i do sela Krivača u kom sada živi Aleksandrina majka, ali na toj adresi nismo uspeli da pronađemo nikog, dok su nam tamošnji meštani potvrdili kako se ona udala za njihovog komšiju i kako ih svaki dan sreću na ulici.

