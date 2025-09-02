Slušaj vest

Maja Volk govorila je o teškom periodu u prošlosti i stresu koji se odrazio na njeno zdravlje.

Naime, Maja Volk je sada otvoreno govorila o problemima koje je imala u oba braka, ali i surovostima koje je preživela u detinjstvu.

- Apsolutno, stres jeste udarac, ali sećanje na stres je još gore. Kada se svakog dana vraćate na traumatični događaj, organizam reaguje kao da se sve ponovo dešava. Razvod dugogodišnjeg braka, smrt majke, ženidba oca posle šest meseci od njenog gubitka, mobing i maltretiranje kolega na Fakultetu dramskih umetnosti – sve to je ubrzalo i pojavu raka i metastaza. Rak je, kako su francuski naučnici još osamdesetih ustanovili, psihoimunološka bolest – ispričala je Maja i dodala da su roditelji pokušavali da je „ukrote“.

- Moji roditelji dobili su genijalno dete koje ih je zbunjivalo od rođenja. Takva deca su maštovita, radoznala i spremna na nestašluke. Oni su pokušali disciplinom da me obuzdaju, ali nije išlo – bila sam spremna da platim cenu da isteram svoje. Tukli su me i majka i otac, i to ne šamar ili dva, već ozbiljne batine. Sa pet godina rešila sam da pobegnem od kuće i to kasnije prepričavala kao anegdotu – otišla sam u kasarnu kod vojnika i provela ceo dan s njima, dajući im pogrešne podatke jer nisam htela nazad. Tek mnogo kasnije zapitala sam se šta natera dete od pet godina da pobegne od kuće. Gušili su me brigom, ljubavlju i kaznama, a ja sam intuitivno osećala da mogu da preživim samo ako ostanem svoja – kazala je svojevremeno.

1/13 Vidi galeriju Maja Volk (66) susrela se sa brojnim zdravstvenim, ali i ljubavnim problemima, a o porodičnom nasilju je javno govorila. Foto: Tamara Trajković, Marina Lopičić, ATAIMAGES

O odrastanju

– Pubertet je bio najgori. Tada su počele i ozbiljnije batine i kažnjavanja. S jedne strane ih razumem – imali su dete koje sa 12 godina popije litar vina da vidi kako telo reaguje ili celu paklu cigareta da oseti dejstvo nikotina. Eksperimentisala sam sa sobom, a roditelji su to pokušali da uguše drastičnim merama. Plašili su se i droga, kojih je bilo na sve strane, a ja sam uz to preskakala razrede i bila dve godine mlađa od svojih školskih drugova. Zato mi je mnogo toga bilo zabranjeno – nisam išla na ekskurzije, nisam smela da ostajem do kasno... Vremenom su potpuno izgubili osećaj. Da li sam im oprostila? Jesam, ali tek posle dugih godina. Psihoterapija nakon bolesti pomogla mi je da oslobodim traume i postavim granice. Sadiste stvara mazohistu – koliko dopustite, toliko vas maltretiraju.

– Na moje veze uticao je karakter roditelja. Privlačili su me snažni, jaki i hladni muškarci, kakav je bio moj otac. Moj prvi muž u Australiji bio je sušta suprotnost – blag i nežan, ali alkoholičar. U njemu su bile dve ličnosti: dr Džekil i mr Hajd. Pokušao je da me ubije dva puta. Osedela sam za jednu noć, u 28. godini. Drugi muž, otac moje dece, bio je divan roditelj, ali strog i tradicionalan. Uvek je nalazio zamerke, dok sam ja, zbog svog detinjstva, bila popustljiva. Ni s Nikosom Gusgunisom, s kojim sam raskinula veridbu 2021, nije bilo drugačije – čim sam osetila da me guši, otišla sam. Naučila sam da ne dozvolim da iko pređe granice, dodala je Maja, a šta je rekla o svojim propalim brakovima pročitajte u intervjuu.

1/8 Vidi galeriju Maja Volk (66) susrela se sa brojnim zdravstvenim, ali i ljubavnim problemima, a o porodičnom nasilju je javno govorila. Foto: Tamara Trajković, ATAIMAGES, Marina Lopičić

Promašila život

Maja Volk je tokom svog učešća u Velikom bratu pre više od 10 godina skrenula pažnju jednom rečenicom koja se i dan danas prepričava.

Naime, Maja je pričala u ispovedaonici Velikog brata kako je u starosti ugledala ljubav iz svojih mlađih dana i kako je tada shvatila da je zapravo on bio taj pravi.

"I ja tada shvatim da sam ceo svoj život promašila", bila je rečenica koja je preplavila internet, a kojoj se i danas priča.

Kurir / Story

Pogledajte dodatni snimak: