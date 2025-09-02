Slušaj vest

U svojoj prvoj ispovest za Kurir, Kristina Spalević otkrila je sve detalje o turbulenciji koju je prošao njen odnos sa Kristijanom Golubovićem, razloge koji su doveli do rastanka, ali i intrigantne detalje iz života Aleksandre Bajebić.

Šta se to dešava s tobom i Kristijanom?

- Naš odnos je oduvek bio kritičan, nemiran, nije klasična srećna porodična priča. Ja sam svoj temperament preokrenula, nosila sam se junački sa obavezama dok je on bio u Farmi, sve sam radila sama. Nema tu nekog prezasićenja, emocije su i dalje tu. Jednostavno, bila sam se navikla na svoj neki mir dok je on bio u rijalitiju, što se promenilo kad je on izašao.

Šta te je najviše povredilo?

- Iznerviralo me što je rekao da ja nemam prava da kritikujem njegovu bivšu ženu. Ako je ostavio ženu zbog mene, ne poštuješ ni nju ni mene, a mene nipodaštavaš kao svoj trenutni izvor. Ponizio me je tom izjavom. Samo sam se jednom umešala u njihov odnos, kad ga je optužila za nasilje, a nije trebalo. Imam s njegovom bivšom bolji odnos nego on, za njihovu decu sam se trudila kao za moju..

Kako komentarišeš njegove ispade na Farmi koje je imao s cimerkama?

- Mislim da je njegovo ponašanje tamo bilo šoubiz i nije mi se dopalo.

Kako je došlo do toga da se Aleksandra useli u vaš stan?

- Burno sam reagovala za Aleksandru Babejić, samo iz razloga jer je Kristijan rekao da kad žena uđe muškarcu u stan je k***, kako je onda ovo dopustio. Ja sam njemu strogo zabranila da ona dođe, međutim, on me je obrlatio, deca su imala stomačni virus, i tako je ona počela da dolazi. Kako se ponašala u rijalitiju i kod nas kuća, to je sušta suprotnost. Moram da kažem da ja nisam osoba koja želi da kod neko nešto radi za džabe, tako je Aleksandra otpočetka bila plaćana, dobila je pare i za taksi, a i kad se igra s decom. Kada sam išla da iznajmim stan, stvari su joj bile u Borči, vratila sam se do Kristijana i zatekla sam nju u stanu sa 10 kofera. Nije moguće da se za tako kratko vreme preselila, što znači da je to već bilo isplanirano i da joj je neko pomagao. Pre par dana sam došla po stvari, a ona je spavala u krevetu mog deteta, pila je iz slamčice iz koju piju moja deca... Taj prizor me je zgrozio. Čula sam se s devojkom kod koje je Aleksandra stanovala u Borči, ona je nama prodala priču kako je kupovala hranu, a da ta devojka plaća kiriju. Međutim, ta devojka mi je otkrila da je Aleksandra tamo stanovala bukvalno za džabe i da je na kraju pobegla iz stana, kad joj je tražila pare

Kakav je tvoj odnos sada sa Kristijanom nakon što si se preselila?

- Juče mi je tražio da obrišem moja oglašavanja, rekla sam mu da ne mogu jer sam ga lepo zamolila, i on je shvatio da se blamira ovim postupcima. Nedavno sam mu tražila da mi donese peglu i dasku za peglanje, a on mi je rekao " šta ćeš ti da peglaš, ova devojka ode danima pegla, ne diže glavu". Malo nakon toga su mi doneli na vrata 4 pogužvana džaka stvari u kojima je bila garderoba moje dece, što znači da ništa nije radila.

Zašto je on pustio Aleksandru u vaš stan?

- Kristijan voli da bude spasitelj, on želi nju da spasi, samo ne znam od čega.. Juče su do mene došle prepiske, pokušavala je da dodje do jedne velike muzičke zvezde. U kom svetu ona živi. Pročitala sam ispovest njene bake, vidi se po pogledu da žena ne laže... Meni uopšte nije smetala, jer je nisam doživljala kao pretnju, ali zašto ona meni šalje poruke "rekao ti je Krile, ovo..." Šta je ona njegov advokat? Sakrila je stori od mene, ali od Mine Vrbaški nije mogla da sakrije. Ja sam pričala i s pevačicom koja ju je usvojila, žena je zgrožena. Aleksandra Babejić je jedini učesnik rijalitija koji nikad nije imao ni jedan pozitivan komentar. Mene je nerviralo kad su unutra povezivali nju i Kristijana, jer me je bilo blam. Prala mu tamo veš i gaće na ruke, nije baš bila toliko vredna kod nas.

Da li će doći do pomirenja s Kristijanom?

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

