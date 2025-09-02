Slušaj vest

U poslednje vreme pažnju javnosti privlači Nikola Keljanović, poznatiji pod nadimkom "Ćaletov sin", mladić koji svojim luksuznim automobilima i načinom života neprestano izaziva komentare i polemike na društvenim mrežama i ulicama Beograda.

Njegove vožnje skupocenih četvorotočkaša, snimci i objave postali su svojevrsni fenomen – jedni ga kritikuju, drugi mu zavide, a treći ga prate sa nevericom. Kelja je sad otvorio dušu o svom privatnom životu, a dotakao se i ponude za Elitu.

Keljanović je na početku konstatovao da bi se družio sa osobom kao što je on, jer ono što je uspeo kao mladić bi mu sigurno bilo za divljenje.

- Iskreno, družio bih se sa samim sobom ili sa osobom kao što sam ja. Da vidim tako nekog ko puno zarađuje, uživa u životu bez straha, to bi mi bilo bas wow. Pomislio bih, kakav kralj. Ipak ne znam da li sam primer današnjoj omadini - počeo za Alo Nikola i otkrio da već neko vreme ne zavisi od svog oca, od koga kako kaže nema podršku što se tiče njegovog zanimanja:

- Ne mogu ništa da promenim, otišlo je u etar. Od mog oca više ne zavisim. Zarađujem sam, od tog mog sajta se fino unovčim, već od 18 godina. Čujem se sa roditeljima, nisam loš sa njima, ali mi zameraju način života, medijsko eksponiranje, majka je često govorila kako nisam njen sin zbog toga. Deo mene ne podržavaju i to je to.

Ćaletov sin priznaje da mu je teška tema kada priča o svojim emotivnim odnosima.

- Teška mi je to tema. Češće odbijam devojke nego što ulazim u priče sa njima. Postoje razni načini na koje oni meni šalju poruke, hoće nešto. Imao sam i par veza na kraju ja budem razlog za raskid jer niko neće da trpi budalu koja pije do ujutru i ne vraća se kući.

U nizu šokantnih činjenice o Keljanoviću, isplivala je informacija da je pao treću godinu u srednjoj školi. Priznaje da mu nije bilo svejedno da ponovo krene u isti razred sa mlađom generacijom.

- Tad sam i zarađivao, vozio sam BMW 5, Bila je neka baba iz engleskog, baš me nije podnosila. Dva stručna predmeta nikako nisam mogao da savladam i pao sam. Treću sam ponovo upisao i osećao se kao debil kad sam došao u klubu sa mlađom generacijom. Kasnije sam četvrtu vanredno završio. Iskren da budem, kajem se što sam ikad knjigu u ruke uzeo. Da sam znao da ću ovako da zarađujem, ne bih ni išao u školu. Ništa mi ne treba škola, srednja pogotovo.

Imao ponudu za Elitu

- 500.000 sam tražio i kazne da nemam. Oni su mi rekli da nema šanse, a ja im rekao nek vam sedi tamo Lepi Mića. 100.000 evra bi mi bila sića, to mogu i sam da napravim - rekao je Kelju, pa se dotakao i Maje:

- Znam je, družili smo se, videli smo se par puta. Dobra je, voli i da popije, ja sam to gotivio.

