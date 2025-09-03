Slušaj vest

Kristina Spalević nedavno se rastala od Kristijana Golubovića sa kojim ima dvoje dece.

Napustila je porodični dom i sa dva sina iznajmila drugi stan u kom želi da započne novi život.

Mnogo svađa, mnogo ružnih reči

Kristina je nekoliko dana u žiži javnosti zbog kraha ljubavi, a sada je otkrila svoju stranu priče i detalje razlaza.

- Kristijan i ja smo u korektnom odnosu. Komuniciramo što se tiče dece. Piše on meni i što se tiče svega, mislim da ni sam ne veruje da je sve otišlo ovako daleko, kao što jeste, to niko nije očekivao, nismo ni mi sami. Ne želim od svog života da pravim cirkus, ne kupujem kartu za Elitu. U princpu u korektnim smo odnosima, ne bijemo se, ne ljutimo se, nema skandala.

- Najviše je uticalo na razvod, Kristijanov jezik i to što sam ja za devet meseci imala mir, mnogo sam se trudila oko njega, oko dece, to zna ceo svet, imam utisak da se sav moj trud ili bilo šta što ja učinim nekako osporava ili umanjuje i to je počelo da me jako frustrira. Gledali su ljudi Kristijanovo učešće u rijalitiju znaju da je težak i džangrizav čovek, koliko god ima ljubavi neko možda ne može zauvek da trpi. Mislim da generalno ne treba trpeti. To je bio okidač. Mnogo svađa, mnogo ružnih reči svakako, nerazumevanja, on je bio nezadovoljan. Zgrozila sam se kada sam čula neke njegove izjave - pričala je Kristina za Blic.

Bivša žena Ivana

Kristina se osvrnula i na Kristijanove priče o bivšoj ženi Ivani koju je prevario upravo sa njom u Zadruzi 4 kada je i počela njihova ljubavna priča.

- Meni ne smetaju njegovi hvalospevi o njegovoj bivšoj supruzi i biće mi drago da tako priča sutra i o meni, treba da ima poštovanja, ali mislim da trenutnim uzdizanjem bivše žene, mislim da je ponižavajuće i za nju i za mene. Za nju je ponižavajuće, jer je prevario sa mnom, svoje kajanje treba da zadrži za sebe, za svoju kuću i crkvu, jer ipak živi sa mnom i sa mnom ima dvoje dece, mene bi bilo sramota da hvalim bilo koga drugog da hvalim u prisustvu, oca moje dece. Komentarisao je da nisam domaćica, ja sam sve po potrebi kad ja to hoću, ali se nikada nisam deklarisala kao domaćica.

"Želela sam da se venčamo u crkvi"

- Nisam stvarala porodicu, da se to raspadne. Moji roditelji se mnogo vole, nisam slušala svađe. Bilo mi je neshvatljivo kako ja pristajem da budem u odnosu gde su svađe stalno prisutne. Ja sam htela da se mi venčamo u crkvi, ja sam jurila papire kako bi se on crkveno razveo, iz Nemačke, gde su se oni venčali. Ja nisam htela da mi živimo u grehu zbog dece, htela sam da dobijemo blagoslov, da krstimo decu. Od njega da se razvede u crkvi od Ivane nije bilo inicijative. Povukla sam ovaj potez zbog dece. Nisam htela da trpim više, hoću da oni odrastaju u sredini bez svađa - govorila je Kristina za Blic i dodala:

- Mislim da je ceo svet video kako sam ga ja držala kako sam mu sve pripremala na "Farmi", od proslava, stvari, to od bivših žena i prijatelja nije dobijao i on je toga svestan. Nekako on ceni što je imao pre, a ne ono što je imao u trenutku.

