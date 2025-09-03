Slušaj vest

Dragan Kojić Keba je sticajem okolnosti ostao bez glavne uloge u filmu "Bibijaka i dobošar" zbog toga što je idejni tvorac i nosilac autorskih prava Rade Čokan prevaren.



Tu je i Edita kao glumica

Kompozitor tvrdi da je na osnovu njegovog dela napravljen scenario za ovo ostvarenje u kojem je pevač trebalo da glumi glavnu rolu, a sada je to mesto pripalo Andriji Kuzmanoviću. Da bi se sve vratilo kako je prvobitno bilo zamišljeno, Čokan je poslao opomenu pred tužbu scenaristi Božidaru Kneževiću i režiseru Ivici Vidanoviću. Dokument nam je muzičar dostavio na uvid. U njemu je navedeno da je Čokan Vidanoviću dostavio demo-snimke zahvaljujući čemu su najpre konkurisali, a potom bili izabrani na javnom konkursu za finansiranje dugometražnih igranih filmova i za taj projekat dobili 22.500.000 miliona dinara, a Čokan ni cvonjka.

Od saradnje do suda

Film je počeo da se snima krajem avgusta. Od Kebe nema ni traga ni glasa, a kao glumica pojavljuje se čak i Edita Aradinović. Tekstopisac i kompozitor zahteva mirno rešavanje situacije. Ukoliko do toga ne dođe, najavljuje tužbu i zabranu nastavka snimanja filma.

- Keba je trebalo da igra glavnu ulogu jer taj film umnogome podseća na njegov život, a najviše na moj. Moje delo je iskorišćeno na loš način. Tako se nismo dogovorili i zbog toga sam odlučio da potražim pravdu. Predočio sam im sve detalje u vezi s filmom - od naziva, preko scenarija, da bih bio isključen iz projekta. Zahtevam samo da se poštuju moj lik i delo, a iza svega stoje brojne romske organizacije kako iz Srbije, tako i iz Beča - objasnio nam je Čokan.

Izneli svoju stranu priče

Pozvali smo i Vidanovića.

- Neću zvanično da se izjašnjavam. Tu su se desili brojni problemi. To da je Keba trebalo da glumi glavnu ulogu su sve budalaštine, reditelj je jedini merodavan da kaže ko treba da igra glavnu, a ko sporednu ulogu. Nikad nisam razgovarao s Kebom. Jesam sarađivao sa Čokanom, ali su se s vremenom okolnosti promenile, pre svega zbog njegove saradnje s koproducentom ovog filma. Mi smo našem advokatskom timu dali da se bavi time. Jedan od uslova jeste da on povuče lažnu prijavu autorskog dela, što on nije učinio - rekao je Vidanović.

Knežević je bio izričit u svojim tvrdnjama.

Oni snimaju film

- To je glupost. Taj čovek nije upoznat, on je irelevantan za to sve. Besmisleno je. Uopšte ne želim da učestvujem u tome, mi snimamo film i to je to - kratko je poručio glavni reditelj.

Kontaktirali smo i s Kebom, ali on je poručio da je na snimanju "Zvezda Granda" i da će nam odgovor poslati tokom današnjeg dana.