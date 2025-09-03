BORKA MIHAJLOVIĆ OTKRILA DETALJE O PRIJINOM POROĐAJU! Ponosna baka suze radosnice nije krila, a evo šta je rekla o maloj Ariji (FOTO)
Borka Mihajlović oglasila se nakon što je njena ćerka Aleksandra Prijović na svet donela zdravu devojčicu.
Aleksandra Prijović porodila se u privatnoj klinici u Beogradu, a naslednici je dala ime moćnog značenja - Aria.
Prija se, sudeći prema najnovijoj objavi njene majke Borke, porodila u 15:55h, a beba je na rođenju imala 3 kilograma. Ponosna baka suze radosnice nije krila, a kratka poruka koja stoji uz Aleksandrinu fotografiju ganula je mnoge.
- Dobro nam došla malena Aria.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović pre nekoliko dana završili su opremanje bebine sobe, a društvu za igru najviše se raduje njihov prvenac Aleksandar.
Prija održavala trudnoću van javnog sveta
Podsećamo, mlada muzička zvezda je bila u medijskoj ilegali tokom druge trudnoće, a povremeno se oglašavala na Instagramu gde je kačila svoja izdanja, te smo mogli da pratimo kako pevačica iz meseca u mesec izgleda.
Porođaj protekao u najboljem redu
Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično. Tokom dana je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.
