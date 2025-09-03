Slušaj vest

Aleksandra Prijović porodila se u privatnoj klinici u Beogradu, a naslednici je dala ime moćnog značenja - Aria.

Foto: Printscreen

Prija se, sudeći prema najnovijoj objavi njene majke Borke, porodila u 15:55h, a beba je na rođenju imala 3 kilograma. Ponosna baka suze radosnice nije krila, a kratka poruka koja stoji uz Aleksandrinu fotografiju ganula je mnoge.

- Dobro nam došla malena Aria.

1/6 Vidi galeriju Trudna Aleksandra Prijović Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen, ATA

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović pre nekoliko dana završili su opremanje bebine sobe, a društvu za igru najviše se raduje njihov prvenac Aleksandar.

Prija održavala trudnoću van javnog sveta

Podsećamo, mlada muzička zvezda je bila u medijskoj ilegali tokom druge trudnoće, a povremeno se oglašavala na Instagramu gde je kačila svoja izdanja, te smo mogli da pratimo kako pevačica iz meseca u mesec izgleda.

Porođaj protekao u najboljem redu

1/5 Vidi galeriju Muzička zveda je pored karijere posvećena i porodici Foto: Petar Aleksić, Aleksa Savulov, Kurir

Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično. Tokom dana je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: