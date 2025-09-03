MILICA TODOROVIĆ SE OBRATILA PRIJI NAKON ŠTO SE PORODILA! Trudna pevačica javno poručila: Priko moja... (FOTO)
Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović porodila se danas i na svet donela devojčicu kojoj su ona i njen partner dali ime Aria.
Porođaj je protekao u najboljem redu, mama i beba se osećaju dobro, a sada se oglasila pevačica Milica Todorović i čestitala im je javno.
- Sa srećom Priko moja, neka vam je živa i zdrava lepotica - napisala je Milica.
Prija održavala trudnoću van javnog sveta
Podsećamo, mlada muzička zvezda je bila u medijskoj ilegali tokom druge trudnoće, a povremeno se oglašavala na Instagramu gde je kačila svoja izdanja, te smo mogli da pratimo kako pevačica iz meseca u mesec izgleda.
Porođaj protekao u najboljem redu
Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično. Tokom dana je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.
