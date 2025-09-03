Slušaj vest

Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović porodila se danas i na svet donela devojčicu kojoj su ona i njen partner dali ime Aria.

Porođaj je protekao u najboljem redu, mama i beba se osećaju dobro, a sada se oglasila pevačica Milica Todorović i čestitala im je javno.

Milica Todorović čestitala Priji na rođenju deteta
Foto: Printscreen

- Sa srećom Priko moja, neka vam je živa i zdrava lepotica - napisala je Milica.

Prija održavala trudnoću van javnog sveta

Trudna Aleksandra Prijović Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen, ATA

Podsećamo, mlada muzička zvezda je bila u medijskoj ilegali tokom druge trudnoće, a povremeno se oglašavala na Instagramu gde je kačila svoja izdanja, te smo mogli da pratimo kako pevačica iz meseca u mesec izgleda.

Porođaj protekao u najboljem redu

Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično. Tokom dana je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.

