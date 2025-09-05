Slušaj vest

Kao što je i obećao, Dragan Kojić Keba poslao je svoj odgovor vezan za film "Bibijarka i dobošar" u kojem je trebalo da igra glavnu ulogu, a koja je pripala Andriji Kuzmanoviću. Pevač je potvrdio da je trebalo da zaigra u ovom ostvarenju, ali su se stvari izjalovile.

Čeka novu glavnu ulogu

Nesporazum

- O filmu Bibijaka i dobošar sam prvi put razgovarao sa kolegom, muzičarem i kompozitorom Radetom Čokanom, i producentom Sretenom Jovanovićem pre otprilike četiri godine, kada mi je Rade predložio da tumačim glavnu ulogu i otpevam pesmu koju je komponovao. Sa Radetom sam snimio mnogo pesama i ceo album" Me mangavla" na romskom jeziku - što govori koliko cenim te muzičke avanture i Romsku tradiciju i istoriju i koliko smo dugo i uspešno saradivali. Sećam se da mi je Rade tada pričao kako je u scenario uneo dobar deo svog života i sećanja, i opisivao mi najveću romsku slavu "Bibijaku". Pustio mi je i muziku, odnosno pesmu koju je želeo da ja otpevam, i želju da glavnu ulogu imam kao glumac. Sve mi je to bilo zanimljivo i dogovorili smo da se ponovo vidimo i preciziramo detalje, ali do novog sastanka (povodom toga) nije više došlo iz kog razloga, ne znam-rekao je Keba.

Godinama uspešno sarađuju

Otkrio pozadinu

Prema njegovim rečima projekat se nije završio onako kako je planirano:

- Nakon toga nisam bio uključen u dalji tok događaja niti u realizaciju filma, a režisera Ivicu Vidanovića i scenaristu Božidara Kneževića ne poznajem lično, pa ne mogu da govorim o njihovim odlukama. Ono što mogu da kažem jeste da svog prijatelja Andriju Kuzmanovića izuzetno cenim i poštujem, i siguran sam da je ulogu odigrao maestralno. Za sada ne bih detaljnije komentarisao, a kada budem prvi put pogledao film, uporediću ga sa čitanjem segmenata i sećanjem na ono što mi je Rade tada pokazivao i pricao, pa ću možda tada moći da kažem nešto više- poručio je pevač.