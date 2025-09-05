Slušaj vest

Mirko ŠIjan oženjen je Bojanom Rodić, sa kojom gradi svoj dom u Surčinu, dok par kao izvor prihoda ima i porodični biznis porodice Rodić sa pilićima.

Screenshot 2025-01-29 154451.png
Foto: Printscreen

Sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan, pre Bojane Rodić sa kojom ima dvoje dece, starije sestre Bogdane Ražnatović, supruge Veljka Ražnatovića bio je u vezi sa devojkom Oljom Radoičić.

Naime, Mirko je inače važio za beogradskog šmekera i pre Bojane je bio u vezi sa Oljom Radoičić koja, kako mnogi kažu, ima sličnosti sa Rodićevom, naročito jer obe imaju izrazito crnu dugu kosu i sličan stil odevanja.

 Olja na svom Instagramu objavljuje fotografije u različitim odevnim kombinacijama, te joj u komentarima često pišu da izgleda prelepo i da i te kako ima stila.

Gocin sin Mirko i Olja bili su u višegodišnjoj vezi, a kada je upoznao Bojanu preko Veljka Ražnatović i Bogdane, navodno mu se odmah dopala.

Nakon raskida sa Radoičićkom, sin Goce Božinovske je uplovio u romansu sa Ražnatovićevom svastikom.

Olja Radoičić, bivša devojka Mirka Šijana Foto: Printscreen

Pre Šijana nila u vezi sa fudbalerom

Olja je pre Šijana bila u vezi sa fudbalerom Urošem Ćosićem. Njih dvoje su bili zajedno čak 6 godina, a onda se dogodila ljubav sa Šijanom. Ono što je takođe interesantno jeste činjenica da je Olja nerazdvojna sa bivšom devojkom Veljka Ražnatovića, Mašom Terzić.

Nakon raskida sa Oljom, sin Goce Božinovske je uplovio u romansu sa Ražnatovićevom svastikom sa kojom danas ima dva sina.

Inače, sin pevačice Goce Božinovske Mirko Šijan od kada se oženio suprugom Bojanom na sebe je preuzeo deo biznisa porodice Rodić, pa tako često ide na pijacu gde isporučuje prodavcima piliće na tezgi njegovog tasta i tašte.

- Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana ( prim. aut. tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da sanese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso. Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast - rekla je jedna prodavačica na jednoj tezgi.

