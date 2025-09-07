Slušaj vest

Aneli Ahmić i Luka Vujovića uživaju u vezi koju su otpočeli u ''Eliti 8'', a sada su progovorili o detaljima iz života.

Ona je otkrila da li planiraju svadbu nakon što ju je Luka zaprosio.

- Prsten je tu, skinula sam nokte danas, zato nije baš reprezentativno da pokažem ruku, ali je prsten važan. Kada je reč o venčanju, ne bih volela da imam salu za venčanje, puno zvanica, već da kad do toga dođe, to bude na moru. Naravno, sve je zajednički dogovor - kazala je Aneli za "Premijeru".

- Ako dođe do toga, ako je to ono pravo, nije bitno gde je - dodao je Luka.

O proširenju porodice

Na pitanje da li rade na proširenju porodice, Ahmićeva je odgovorila:

- Za sada ne, što ne znači da će tako i ostati. Videćemo šta vreme donosi i kako će biti - istakla je Aneli i dodala koliko joj je nedostajala ćerka:

- Veoma mi je falila. Ne znam da opišem kako se osećam. Plačem i sad svaki dan jer nismo zajedno. Jedva čekam da je vidim i zagrlim. Kad me je videla, obradovala mi se i zamolila da ne idem nigde više - rekla je Aneli.

- Nora i ja imamo dobar odnos. Deluje mi kao da sam joj ulio neku dozu poverenja. Nora je jedno prelepo vaspitano dete - kaže Vujović.

