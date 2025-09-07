Mina Naumović sa vlažnom kosom i majicom bez brushaltera

Mina Naumović i poznati voditelj Ognjen Amidžić čekaju svoje drugo dete, devojčicu.

Mina i Ognjen već imaju sina Peruna, dok voditelj iz prethodnog braka sa manekenkom ima naslednika Matiju.

Mina je u šestom mesecu trudnoće, a sada je na Instagramu objavila prvu sliku sa trudničkim stomakom.

Foto: Pirntscreen

U crnim pantalonama i crnoj majici nazire se stomak.

Amidžićeva koleginica, Bojana Lazić otkrila je da par čeka devojčicu, ali voditelj nije želeo da to i potvrdi.

"Ne znam ja to, to ce Mina sve da objasni. Ništa ne mogu da potvrdim. Naravno ja odavno želim devojčicu, baš bih bio srećan. Još uvek nismo smislili ime", rekao je on.

