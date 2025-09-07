Mina je u šestom mesecu trudnoće
PRVA FOTOGRAFIJA TRUDNE MINE NAUMOVIĆ! Pozirala u uskoj kombinaciji nikad srećnija, više ne krije trudnički stomak (FOTO)
Mina Naumović i poznati voditelj Ognjen Amidžić čekaju svoje drugo dete, devojčicu.
Mina i Ognjen već imaju sina Peruna, dok voditelj iz prethodnog braka sa manekenkom ima naslednika Matiju.
Mina je u šestom mesecu trudnoće, a sada je na Instagramu objavila prvu sliku sa trudničkim stomakom.
Foto: Pirntscreen
U crnim pantalonama i crnoj majici nazire se stomak.
Amidžićeva koleginica, Bojana Lazić otkrila je da par čeka devojčicu, ali voditelj nije želeo da to i potvrdi.
Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram
"Ne znam ja to, to ce Mina sve da objasni. Ništa ne mogu da potvrdim. Naravno ja odavno želim devojčicu, baš bih bio srećan. Još uvek nismo smislili ime", rekao je on.
