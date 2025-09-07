Slušaj vest

Mina Naumović i poznati voditelj Ognjen Amidžić čekaju svoje drugo dete, devojčicu.

Mina i Ognjen već imaju sina Peruna, dok voditelj iz prethodnog braka sa manekenkom ima naslednika Matiju.

Mina je u šestom mesecu trudnoće, a sada je na Instagramu objavila prvu sliku sa trudničkim stomakom.

Prva slika trudne Mine Naumović
Foto: Pirntscreen

U crnim pantalonama i crnoj majici nazire se stomak.

"Odavno želim devojčicu"

Amidžićeva koleginica, Bojana Lazić otkrila je da par čeka devojčicu, ali voditelj nije želeo da to i potvrdi.

Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram

"Ne znam ja to, to ce Mina sve da objasni. Ništa ne mogu da potvrdim. Naravno ja odavno želim devojčicu, baš bih bio srećan. Još uvek nismo smislili ime", rekao je on.

