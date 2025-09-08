Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aneli Ahmić još tokom boravka u "Eliti" pričala je da želi da ode na neke estetske korekcije, što je sada i učinila.

Naime, Aneli je želela da promeni detalje na licu kojima nije zadovoljna, a kako prenose domaći mediji ona je to i uradila pre nekoliko dana.

Aneli je je uradila neke zahvate na svoj licu, ali još uvek nije poznato šta je sve korigovala, pa ćemo njeno promene videti kad se bude pojavila u nekoj od narednih emisija.

Evo šta je želela da koriguje

Podsećanja radi, Aneli je govorila da bi najviše volela da koriguje svoj nos, a da li je baš sad išla na operaciju njega, videćemo u danima koji su pred nama.

- Sanjala sam da sam ugradila silikone... Možda ću sad kad izađem cela da se sredim, pa da vidim kako će da mi udaraju na fizički izgleda. Kad sam imala velike grudi nisam mogla nokat da stavim. Nos nisam imala kad, to ću prvo - govorila je Aneli u "Eliti 8".

Ovako govori o proširenju porodice sa Lukom

Na pitanje da li rade na proširenju porodice, Aneli je rekla sledeće:

- Za sada ne, što ne znači da će tako i ostati. Videćemo šta vreme donosi i kako će biti - istakla je Aneli i dodala koliko joj je nedostajala ćerka:

- Veoma mi je falila. Ne znam da opišem kako se osećam. Plačem i sad svaki dan jer nismo zajedno. Jedva čekam da je vidim i zagrlim. Kad me je videla, obradovala mi se i zamolila da ne idem nigde više - rekla je Aneli.

- Nora i ja imamo dobar odnos. Deluje mi kao da sam joj ulio neku dozu poverenja. Nora je jedno prelepo vaspitano dete - kaže Vujović.

