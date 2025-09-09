Slušaj vest

Reper Dalibor Andonov Gru nastradao je 12. septembra, 2019. godine, a tim povodom njegovi najmiliji okupili su se na groblju gde je održan pomen povodom godišnjice smrti.

Prvi put nakon porodične tragedije, Gruova majka otvorila je dušu i sa knedlom u grlu progovorila o poginulom sinu.

"Sve su lepe uspomene, sem ove. Ovo je surova istina, sve drugo vezano za njega je lepo. Šta da kažem, jednom rečju - svaka majka bi poželela takvo dete, takvog čoveka... Mnogo mi nedostaje. Ne mogu da verujem da ga više nikada neću videti, eto...", priča ona i ističe koliko je ponosna na svog sina:

"Vrlo je voleo košarku, voleo je da pomaže drugima, mlade usmeravao da se bave kosarkamo, da sto manje budu na ulici... Jednom mi je prišla jedna starija žena, rekla mi je da ga videla samo na televiziji, ne sluša muziku, ali da joj je sin iz Amerike rekao: "Majko, da je više takvih ljudi, svet bi bio drugačiji", izustila je neutešna majka.

"Nije stigao da se otkači, odmah je bio gotov"

Podsetimo, Gru je poginuo nakon što je tokom vožnje kajta upao u vodu.

- Gru je vozio po Dunavu. Bio je u vodi i pakovao linije, kanape kajta, kada je košava naglo grunula. Nije imao kontrolu zbog kanapa i kajt mu je ušao u "loop", odnosno počeo nekontrolisano da se okreće. Ispucavao ga je snažno u vodu i iz nje oko pet puta u roku od dvadesetak sekundi. Nije stigao da se otkači. Odmah je bio gotov - rekao je tada očevidac.

Obdukcijskim nalazima kasnije je ustanovljeno da je reper podlegao povredama dvostrukog preloma kičme.

Priču o Gruu i sećanju na sve što je uradio za života pogledajte u emisiji "Scena" od 20:10 časova na Blic televiziji. Najbolji Daliborov prijtelj otkrio je da su Gruu rekli da tog dana duva užasan vetar i da ne ide, ali je on hteo. Teška srca kažu da ih teši jedino misao da je umro umro srećan. O reperu su pričali i mnogi drugi prijatelji, kolege, Tijana Dapčević...

