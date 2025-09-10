Slušaj vest

Pevač Nikola Rokvić bio je na snimanju muzičke emisije "Nikad nije kasno", te je tom prilikom proćaskao sa okupljenim medijima.

On je na samom početku istakao da je previše blag da bi bio stalni član žirija.

"Jeste zahtevno, nisam ja baš nešto za to. Svima bih dao neku šansu i podstreh. Morao bih da budem oštriji i grublji, a to bi mi bilo teško", rekao je Rokvić, a na pitanje ko je njemu dao podršku pored oca Marinka kada je počinjao, odgovorio je:

"Ceca jeste. Naravno drage kolege, ali i moja publika"

"Nadam se da će Halid pobediti ovu bitku"

"Halid je divan čovek, čovek koji je uvek bio za mlade, za ljude, pravi raja. Nadam se da će ovu bitku izboriti i da će nam pevati još dugo. Drži se on, nije klonuo duhom, to je najbitnije, pa kako Bog kaže, tako će biti".

Otrkio je i svoje planove u vezi karijere:

"Spremam nove pesme, ušao sam u studio, treba da snimim tri spota... Imam još nekih planova, posvetio sam se maksimalno muzici od septembra. Stvarno je kriza što se tiče pesama, ali ja sam našao".

Kurir / Blic

