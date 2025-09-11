Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aneli Ahmić je nakon izlaska iz "Elite" odradila estetske korekcije na licu, što je silno priželjkivala još od boravka na velelepnom imanju.

Aneli se ovog puta odlučila za dva popularna estetska zahvata, a reč je o takozvanom "fejsliftingu", pored kog je uradila i operaciju kapaka, ali i korekciju podbratka.

Nakon odrađenog ulepšavanja ona je odlučila da se snimi i pokaže rezultate, ali je naišla na različite komentare.

Na fotografijama koje je objavila na svom Instagram nalogu se jasno vidi da je Aneli nedavno napustila kliniku, te da su rezovi nakon operacije još uvek sveži.

Oni se nalaze u predelu kapaka i veoma su vidljivi, ali proces zarastanja i dalje traje.

Ovako govori o proširenju porodice sa Lukom

Na pitanje da li rade na proširenju porodice, Aneli je rekla sledeće:

- Za sada ne, što ne znači da će tako i ostati. Videćemo šta vreme donosi i kako će biti - istakla je Aneli i dodala koliko joj je nedostajala ćerka:

- Veoma mi je falila. Ne znam da opišem kako se osećam. Plačem i sad svaki dan jer nismo zajedno. Jedva čekam da je vidim i zagrlim. Kad me je videla, obradovala mi se i zamolila da ne idem nigde više - rekla je Aneli.

- Nora i ja imamo dobar odnos. Deluje mi kao da sam joj ulio neku dozu poverenja. Nora je jedno prelepo vaspitano dete - kaže Vujović.